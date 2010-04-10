شیوع 7/1 درصدی ویروس HIV در زندانها/ 50 درصد ورودی زندانها معتادند

دکتر مرضیه فرنیا در گفتگو با مهر به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان در زندانهای کشور پرداخت و گفت: در طول سال 88 تلاش شد تا موضوع مراقبتهای سلامت به خصوص در بدو ورود زندانی به جد مورد توجه قرار گیرد تا مانع انتقال بیماریهای واگیر دار به خصوص سل به داخل زندان شویم.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها، کنترل بیماریهای پرخطر در زندانیان را از موضوعاتی برشمرد که در سالهای اخیر مورد توجه جدی مسئولان این سازمان بوده است.

به گفته وی، طی چند سال اخیر بحث کنترل بیماریهای پرخطر در میان زندانیان به جد دنبال می شود و در این راه اقدامات و تلاشهایی بسیاری انجام شده چراکه محیط زندان بسته است و شرایط برای انتقال بیماریهای واگیردار بسیار فراهم است و در صورت شیوع با فاجعه بزرگی مواجه می شویم.



مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها، مدیریت واحد قرنطینه در زندانها را بسیار حساس و سخت عنوان کرد و افزود: در سال گذشته توانستیم در ارتباط با تجهیزات این بخش به خصوص تهویه، شرایط اقامت و پوشاک و محل خواب زندانیان شرایط مناسبی را فراهم آوریم که بنا داریم در سالهای آینده نیز این روند را ادامه دهیم.

فرنیا، به اقدامات انجام شده در برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا A در زندانها اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق برنامه های بهداشتی و اطلاع رسانی به موقع باعث شد تا مانع ورود این بیماری در زندانها شویم و خوشبختانه تنها در دو زندان شاهد مواردی از انتقال این بیماری بودیم که به سرعت مهار و کنترل شد.

بیش از 50 درصد ورودی زندانها معتاد هستند

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها به اهمیت برنامه متادون درمانی در زندانها اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان می دهد که بیش از نیمی از ورودی زندانیان معتاد هستند لذا در این خصوص برنامه وسیعی در ارتباط با درمان نگهدارنده با متادون در زندانها آغاز شد.

فرنیا گفت: در حال حاضر بالغ بر 25 هزار نفر تحت پوشش این درمان هستند و سعی شده در کنار این امر روان درمانی نیز در دستور کار قرار گیرد.

اجرای آزمایشی استفاده از شربت تریاک در سه زندان کشور

وی به اجرای آزمایشی درمان با شربت تریاک اشاره کرد و گفت: این شیوه جدید در سه زندان به صورت آزمایشی در حال اجرا است و تاکنون افراد تحت پوشش از اجرای آن راضی بوده اند اما هنوز به صورت دقیق ارزیابی نشده و منتظر نتایج نهایی آن هستیم.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها تصریح کرد: در صورتی که این طرح به صورت کلی نتیجه مثبتی داشته باشد قابلیت اجرا را در زندانهای کشور را دارد.

وی، کمبود نیز متخصص را یکی از معضلات جدی بخشهای درمانی زندانها عنوان کرد و افزود: تلاش شده خدمات درمانی در زندانها در حد استاندارد ارائه شود اما با مشکل جدی کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.

پزشکان حاضر به خدمت در زندانها نیستند

به گفته فرنیا، پزشکان به دلیل حق الزمه پایین و به دلیل شرایط زندان، حاضر به خدمت در زندانها نیستند اما امیدواریم امسال راهکارهای مناسبی برای جذب نیروی متخصص اتخاذ شود.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها یادآور شد: در برخی زندانها در استانهای محروم فضا و تجهیزات مناسبی برای درمان فراهم شده اما به دلیل کمبود نیروی متخصص این تجهیزات در حال نابودی است و در این حالت مجبور به اعزام زندانیان بیمار به خارج از زندانها می شویم.

وی به کنترل ایدز در زندانها و آخرین آمار شیوع این بیماری در میان زندانیان اشاره کرد و گفت: نتایج آمار پایگاههای دیده بر نشان حاکی از شیوع 7/1 درصدی ایدز "HIV" در زندانها است که به طور حتم در سالهای آینده روند شیوع آن کاهش خواهد یافت اما قطعا به صفر نمی رسد.

فرنیا در مورد نحوه تشخیص معتادان مبتلا به ایدز گفت: هر سال از 20 هزار زندانی به خصوص زندانیانی که سابقه رفتار پر خطر داشته اند به صورت تصادفی تست گرفته می شود.

وی تصریح کرد: مبتلایان به ایدز در کنار سایر زندانیان نگهداری می شوند و سعی شده تجربه ناموفق گذشته در جداسازی این بیماران تکرار نشود.

کاهش معتادان تزریقی در زندانها

وی به عملکرد کلینیکهای مثلثی در زندانها و مراکز مراقبت پس از خروج اشاره کرد و گفت: زندانیان که سابقه رفتار پرخطر همچون، اعتیاد تزریقی، خالکوبی و رفتار جنسی پر خطر دارند به کلینیکهای مثلثی فراخوانده می شوند تا در صورت مثبت بودن، اطلاع رسانی لازم به آنان برای آغاز یک زندگی جدید انجام شود.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها تعداد کلینیکهای مثلثی در کشور را 128 مرکز عنوان کرد و افزود: تعدادی از کلینیکهای مثلثی در مراکز مراقبت پس از خروج قرار دارد.

فرنیا به آمار معتادان تزریقی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در سالهای گذشته با آمار بالای معتادان تزریقی مواجه بودیم اما این آمار با برنامه هایی همچون درمان نگهدارنده و اطلاع رسانی به موقع به حداقل رسیده است.

توزیع سرنگ در سه زندان کشور

وی در مورد توزیع سرنگ در زندانها گفت: در سه زندان به صورت آزمایشی توزیع سرنگ را آغاز کردیم اما نتایج آن هنوز نهایی نشده است و در مرحله آزمایشی است.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها پیرامون وجود افسردگی در میان زندانیان گفت: شیوع افسردگی در زندانها بسیار بالا است و باید اذعان داشت زمینه روانی در میان اغلب کسانی که مرتکب به جرم می شوند وجود دارد اما سعی شده با توجه به امر مشاوره در زندانها تا حد امکان از استرس و فشارهای عصبی در میان زندانیان جلوگیری شود.