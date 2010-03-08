بندر بوشهر سومین بندر برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دریانوردی تجارت و صنعت استان با اشاره به نقش و جایگاه تاریخی بندر بوشهر در خلیج فارس افزود: این رتبه در کلیه شاخص های است بلکه رتیه بندر بوشهر در برخی شاخص ها رتبه های اول و دوم را داراست که با تلاش بیشتر این جایگاه قابل ارتقاء خواهد بود .

وی با تقدیر از همه کسانی که باعث رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در بندر بوشهر شده اند، اظهار داشت: تا چند سال قبل بندر بوشهر جایگاه هفتم را بین بنادر کشور دارا بود که اصلاَ جایگاه مناسب و واقعی این بندر نبود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، بندر بوشهر را فعال ترین بندر کشور در زمینه پذیرش کشتی های فیدری عنوان کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در سال های اخیر ظرفیت پذیرش بندر بوشهر دو برابر شده است.

راستاد با اشاره به اینکه بندر بوشهر پس از بندر شهید رجایی بیشترین سهم را در جابجایی کانتینر دارد، گفت: امسال برای اولین بار میزان تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر از مرز 100 هزار TEU گذشت و تا یازده ماهه امسال عملکرد کانتینری ما به 135هزار TEU رسید .

وی ارائه خدمات اثربخش و کم هزینه را باعث جذب سهم بیشتر برای مجموعه خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان در یک بندر خواند و تاکید کرد: بندر بوشهر طی سال های اخیر سهم خوبی از تجارت دریایی به دست آورده و این تلاش فعالان عرصه دریایی و بندری منجر به رشد تقاضا برای خدمات بندری و به تبع آن باعث ایجاد زیرساخت های بندری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال زایی مولد شده است .

راستاد با اشاره به اینکه بهره برداری از نخستین پایانه بندری میوه و مواد غذایی کشور در بوشهر باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای این بندر شده است، گفت: بندر بوشهر در حال ایجاد شرایطی است که دست یافتن به آن برای رقبا به سختی ممکن خواهد بود .

وی با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان دریانوردی ، تجارت و صنعت ، ضمن تشکر از بانیان آن تاکید کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز نزدیک به چهار سال است که در قالب همایش جامعه دریایی و بندری بخشی را به تجلیل از پیشکسوتان اختصاص داده است .