ضرورت پایداری زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فاطمه محمدبیگی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نظام بهداشتی، نظام ارجاع و پزشک خانواده، سلامت الکترونیک، سلامت مادر و کودک و ارتقای سلامت خانواده، موضوعات مهم نظام سلامت را بررسی و در قالب قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قوانین نیز به صورت میدانی انجام می‌شود، اظهار کرد: آنچه در مجموع در نظام سلامت و حکمرانی سلامت دنبال می‌کنیم، تحقق عدالت در سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقای سطح برخورداری از امکانات سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم است.

محمدبیگی ادامه داد: با توجه به افزایش تورم در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های سلامت، موضوع تأمین ارز و پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با جدیت در حال پیگیری است و در این زمینه تعامل و بررسی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی، تأمین داروهای مورد نیاز بیماران و همچنین شیرخشک را از دیگر اولویت‌های کمیسیون بهداشت عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس در سال‌های اخیر، ایجاد و راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بود که بر اساس آن، علاوه بر پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی، کمک‌های مالی برای کاهش هزینه‌های درمان این بیماران اختصاص می‌یابد.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی داروها پس از تغییر سیاست‌های ارزی، تصریح کرد: در این شرایط، موضوع تأمین ارز، واردات دارو، حمایت از شرکت‌های دارویی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک دارو از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است تا خللی در دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز ایجاد نشود.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به بیماران کم‌برخوردار و اقشار محروم تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند کمیته امداد، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی، دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و درمانی افزایش یابد و حمایت بیشتری از این گروه‌ها صورت گیرد.