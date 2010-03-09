زلزله شیلی شهرهای مختلف زمین را جابجا کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این اندازه گیری های ابتدایی به واسطه اطلاعاتی که توسط دانشمندان چهار دانشگاه و چندین آژانس تحقیقاتی جمع آوری شده ارائه شده است. اطلاعاتی که تصویری واضح تر از قدرت نهفته در پس این زلزله را آشکار کرده و تا کنون آن را به عنوان پنجمین زلزله قدرتمند در جهان شناخته است.

بوئنوس آیرس پایتخت کشور آرژانتین تحت تاثیر این زلزله در حدود دو سانتیمتر جابجایی شده است و مرکز شیلی، سانتیه گو در حدود 28 سانتیمتر جابجایی به سمت غرب و جنوب غرب داشته است. در عین حال شهرهایی مانند "والپارایزو" و "مندوزا" نیز جابجایی های قابل توجهی داشته اند.

مرکز این زلزله قدرتمند در قسمتی از جنوب آمریکا بوده است که بخشی از منطقه "حلقه آتش" به شمار می رود، منطقه ای که به دلیل فشارهای شدید ارتعاشی که اقیانوس کبیر را احاطه کرده است به این نام شهرت یافته است. تمامی صفحات تکتونیکی در خط این حلقه تحت تاثیر حرکات قاره ای در قسمتهای گسلی به یکدیگر فشار وارد می آورند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، جابجایی های به وجود آمده در اثر این زلزله به واسطه مقایسه اطلاعات جی پی اس از موقعیت شهرها در گذشته و موقعیت جدید آنها 10 روز پس از وقوع زلزله تعیین شده است.