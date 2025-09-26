  1. جامعه
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شمال شیلی را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز جمعه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شمال شیلی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۹۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۹.۳۹ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۶۹.۱۲ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

