به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۹۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۹.۳۹ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۶۹.۱۲ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.