برگزاری ده ها محفل قرآنی توسط تبلیغات اسلامی در لرستان/ استقبال پرشور مردم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همزمان با مسابقات سراسری قرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در اقدامی ارزشمند بیش از 64 محفل قرآنی را برگزار کرد که روز گذشته تعدادی از این محافل در روستاها، بخش ها و شهرهای استان برگزار شد.

برگزاری محافل قرآنی در شهرستان خرم آباد

مدیر مؤسسه قرآنی یوسف نبی خرم‌آباد در رابطه با برگزاری محافل قرآنی اظهار داشت: همزمان با برگزاری مسابقات سراسری قرآن‌کریم که از 12 تا 18 اسفند به میزبانی استان لرستان در خرم‌آباد در حال برگزاری است محفل‌های انس با قرآن‌کریم در شهرهای مختلف استان به ویژه خرم آباد تشکیل شد.

عزت الله گوشه ای با اشاره به برگزاری چندین محفل قرآنی از ابتدای مسابقات تاکنون در خرم آباد، افزود: اولین محفل قرآنی ویژه این مسابقات قرآنی، یک‌شنبه نهم اسفندماه با حضور قاریان ممتاز کشوری بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید مدنی شهر خرم‌آباد برگزار شد.

گوشه‌ای با اشاره به این‌که این محفل‌های قرآنی در خرم‌آباد با همکاری مؤسسه یوسف نبی و اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شده است، تصریح کرد: در طول مدت برگزاری مسابقات سراسری قرآن‌کریم هر شب در یکی از نقاط شهر خرم‌آباد محفل‌های انس با قرآن‌کریم برگزار شد.

محافل قرآن گامی مثبت در جهت ترویج فرهنگ قرآنی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر نیز در رابطه با برگزاری محافل قرآنی در این شهرستان، گفت: هدف از برگزاری این محافل ترویج و اشاعه فرهنگ نورانی قرآنی است.

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی افزود: این محافل به منظور انس بیشتر جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم با کلام وحی و استفاده از معنویت و نورانیت قرآن کریم برگزار می شود و در این راستا از قاریان ممتاز کشوری و یک قاری ممتاز بین المللی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین به همراه برگزاری این محافل گروه تواشیح بین المللی سبحان نیز اقدام به اجرای برنامه کرد که مورد استقبال پرشور جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر با اشاره به برگزاری پنج محفل قرآنی طی دو روز گذشته، تصریح کرد: از این محافل سه مورد در شهر پلدختر در مساجد جامع و امام حسین (ع) و دارالقرآن الزهراء و مابقی در مساجد امام صادق(ع) روستای مورانی و مسجد امام رضا(ع) سراب محمودوند برگزار شد.

حجت الاسلام جعفری موسوی برگزاری این محافل را گامی مثبت در جهت تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان با کلام وحی دانست و بر استمرار این برنامه تاکید کرد و گفت: قرآن کتاب هدایت و مایه رستگاری انسان می باشد لذا لازم است انسان با این کتاب الهی بیشتر آشنا شود و از معارف ارزشمند ان بهره مند گردد.

برگزاری محافل قرآنی توسط تبلیغات اسلامی موجب تقدیر مسئولان از اجرای این اقدام ارزشمند شد به طوریکه امام جمعه و ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان پلدختر از اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان به خاطر برگزاری محافل انس با قرآن این شهرستان در نماز جمعه این هفته تقدیر و تشکر کرد.

استقبال پر شور از محافل قرآن کریم تبلیغات اسلامی در شهرستانها

و اما از دیگر نکات جالب توجه در برگزاری این محافل قرآنی استقبال پرشور مردم لرستان در جای جای این استان بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از استقبال پرشور جوانان و نوجوانان از این محافل خبر داد و استقبال پر شور مردم از محافل قرآنی را نشانه اوج عشق ورزی به آیین محمدی(ص) دانست.

حجت الاسلام محمد رضا تقویان با تاکید بر ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، ادامه داد: استقبال پر شور مردم از محافل قرآنی، نشانه اوج عشق ورزی به آیین محمدی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود افزود: برای رسیدن به قله های عشق آنجا که پای همه هستی در گرو یک لحظه مستی است باید از غیر برید و به خیر رسید.

حجت الاسلام تقویان حضور قاریان برتر کشوری و استانی را در شهرستانها و روستاها پر خیر و برکت دانست و از تداوم این گونه برنامه ها استقبال کرد.

وی اظهار داشت: معرفی چهره های قرآنی برای الگو دهی به جوانان و نوجوانان کار بسیار ارزنده ای است که می تواند در جهت رشد شاخص های انسانی به نقطه جهشی تبدیل شود.

محافل قرآنی در الیگودرز و استقبال خوب جوانان

همچنین برگزاری محافل انس با قرآن به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز با حضور قاریان کشوری در مصلای نماز جمعه این شهرستان از جمله برنامه هایی بود که با استقبال مردم همراه شد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز در این رابطه به خبرنگار مهر در الیگودرز گفت: قرآن کتاب هدایت انسان است و زانوی ادب در محضر این معجزه الهی، تقرب در درگاه الهی را به ارمغان می آورد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: محفل انس با قرآن با حضور دو نفر از قاریان بین المللی آقایان شریفی و شاکر نژاد و گروه تواشیح سبطین اهواز در مصلای نماز جمعه شهرستان برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت پنج محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی، روستاهای شاپورآباد، چمن سلطان، مسجد سید الشهدا و مسجد حضرت قاسم (ع) با حضور قاریان استانی و شهرستانی برگزار شده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: همزمان با برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری حفظ،قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در استان لرستان 15 محفل قرآنی با حضور قاریان بین المللی، استانی و شهرستانی در الیگودرز برگزار شده است.

برگزاری محافل انس با قرآن در سراسر استان لرستان با بهره جستن از فرصت مسابقات سراسری قرآن و با حضور قاریان ممتاز ملی و بین المللی زمینه ای برای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در اقصی نقاط این استان بود که به کمک تبلیغات اسلامی رقم خورد.

مسابقات سراسری قرآنی کریم امروز آخرین روز خود را می گذراند و در این مدت، مسابقات در سطوح شکوفه ها و بزرگسالان و در بخش های حفظ، قرائت و ترتیل رقابت ها میان قاریان ممتاز کشوری برگزار شد.