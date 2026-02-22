برگزاری ۳۰ محفل قرآنی در لنگرود همزمان با ماه مبارک رمضان

حجتالاسلام محمد علی حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری گسترده محافل قرآنی در این شهرستان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ محفل قرآنی در سطح شهر لنگرود و نزدیک به ۳۰ محفل قرآنی در بخشها و حومه شهرستان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به حضور روایتگران نوجوان گفت: نوجوانان شرکتکننده در مسابقه آلا، در زمینه روایتگری خوش درخشیدند و توانستند با حضور خود در محافل قرآنی، مدارس، مساجد و هیئات، فرهنگ نشر معارف قرآنی را ترویج کنند.
اعزام مبلغین و استقبال مردم
حجتالاسلام حسنزاده ادامه داد: در قالب طرح نظام مبلغین، نزدیک به ۲۰ مبلغ از قم به شهرستان لنگرود اعزام شدهاند و با احتساب مبلغین ساکن در شهرستان، مجموعاً حدود ۱۰۰ نفر در مساجد و محافل قرآنی حضور دارند. خوشبختانه نه تنها کاهش درخواست برای حضور مبلغین نداشتیم، بلکه استقبال مردم برای دعوت از مبلغین افزایش یافته است و این نشاندهنده توجه مردم به معارف دینی در این ماه مبارک است.
وی افزود: این امر موجب شده ما نیاز به حضور مبلغین بیشتری داشته باشیم تا پاسخگوی درخواستهای مردمی باشیم و محافل قرآنی با کیفیت بیشتری برگزار شود.
ترویج روایتگری در نوجوانان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به فعالیتهای دو سال گذشته در حوزه نوجوانان و جوانان گفت: تربیت نوجوانان و مربیان قرآنی موجب شده فرهنگ نشر معارف قرآن و مفاهیم دینی علاوه بر قرائت و حفظ قرآن، در سطح شهرستان ترویج یابد. از حدود ۱۰۰ نوجوان ثبتنامکننده، ۳۰ نفر موفق به کسب شرایط لازم در روایتگری شدهاند و در محافل قرآنی، مدارس، حسینیهها و کلاسهای درس از توانمندی آنها استفاده میشود.
حجتالاسلام حسنزاده تصریح کرد: استقبال والدین و دانشآموزان از حضور این نوجوانان در محافل و کلاسها بسیار مثبت بوده و این پدیده، حرکت فرهنگی مؤثری را در سطح شهرستان رقم زده است.
