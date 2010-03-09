ابراهیم خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: قرار است به زودی با انتشارات بین‌‌المللی الهدی برای چاپ این کتاب که زیر نظر بنده و با همکاری پنج تن از محققین این حوزه انجام شده، قرارداد ببندم.

وی درباره موضوع محوری این کتابشناسی افزود: ما اطلاعات توصیفی مربوط به مجموعه کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های را که در قرن بیستم درباره هر موضوعی که به حوزه آسیای میانه مربوط می‌شود، تهیه کرده‌ایم و الان در حجمی حدود 500 صفحه برای چاپ آماده است.

این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی اضافه کرد: ما در همان مرحله اول کار به 1400 مدخل رسیدیم که عمده آنها را مقاله، بعد کتاب و در نهایت پایان‌نامه‌ تشکیل می‌دهند. البته بعداً در گزینشی که انجام دادیم به 1334 مدخل رسیدیم و پس از بررسی نهایی 140 تا 150 کتاب دیگر را یافتیم که شایسته بررسی شدن بود. این کتابشناسی در حال حاضر مجموعاً حدود 1600 مدخل را دربرمی‌گیرد.

سرپرست پروژه کتابشناسی توصیفی ماوراءالنهر پژوهی در قرن بیستم با بیان اینکه "رویکرد به ایران در ماورا‌ء‌النهر قابل مقایسه با 60 سال قبل نیست" گفت: نکته‌ای که برای من بسیار جالب بود عطف توجه جدی به ایران بعد از انقلاب اسلامی است به طوری که بر اساس بررسی‌های ما به عنوان مثال تعداد پایان‌نامه‌هایی که قبل از انقلاب درباره موضوعات مختلف مرتبط با ماورا‌النهر کار شده بود، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد در حالی که بعد از انقلاب این تعداد به شدت افزایش پیدا کرده است.

به گفته خدایار "کتابشناسی ماورا‌ءالنهر پژوهی در قرن بیستم" کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را دربرمی‌گیرد.

رایزن فرهنگی اسبق ایران در ازبکستان همچنین این اثر را برای رایزنان فرهنگی و پژوهشگران در خور توجه توصیف کرد و گفت: امیدوارم سه ماه دیگر که این اثر چاپ و به صورت بین‌المللی توزیع می‌شود، مسئولان فرهنگی برای برنامه‌ریزی‌های خود از آن بهره گیرند.