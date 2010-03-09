وجود 2 هزار و 300 نقطه پرحادثه جاده ای در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران رحیم ‌اف با بیان اینکه سازمان راهداری وظیفه تامین امنیت، آسایش، حمل و نقل آسان، سریع و ایمن کالا و مسافر در کشور را برعهده دارد، گفت: وظایف این سازمان به دو بخش سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری تقسیم بندی می شود.

معاون برنامه‌ ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور درادامه اظهار داشت: نگهداری راههای کشور، نصب تابلوهای بین جاده‌ای، ایجاد تجهیزات مربوط به کنترل وسایل و ناوگان جاده‌ای کشور از جمله مهمترین‌ وظایف سخت‌ افزاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

رحیم اف به 2 هزار و 300 نقطه پر حادثه در کشور اشاره کرد و تصریح کرد: بسیاری از این نقاط در طول برنامه چهارم توسعه از نظر فیزیکی و زیربنایی اصلاح شده و سایر نقاط را هم با اطلاع‌ رسانی به رانندگان و نصب تابلوهای هشداردهنده و پلاکاردها می‌توان کنترل کرد.

عضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه درحال حاضر نصب 300 دستگاه دوربین نظارت تصویری در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، گفت: در مرحله اول اجرای این طرح 190 دستگاه دوربین سرعت‌ سنج در جاده‌های کشورنصب می‌شود این در حالی است که 38 دستگاه آن در11 استان کشور هم اکنون نصب شده و از آنها بهره ‌برداری می شود.

وی در پایان از راه اندازی 40 مجتمع خدماتی- رفاهی در جاده های سراسر کشور خبر داد واعلام کرد: این مجتمع ها تا انتهای سالجاری به بهره برداری می رسند.