خبرگزاری مهر - گروه استان ها: باران سیل آسایی که از بامداد سه شنبه شروع شد و تداوم بارشها، احتمال افزایش روانآب و بالا آمدن سطح رودخانهها و مسیلها را بیشتر کرده و در مناطق کوهستانی نیز خطر ریزش سنگ و رانش زمین وجود دارد.
در پی شرایط جوی و با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، ادارات، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی مازندران و بانکها امروز سهشنبه ۱۷ شهریور تعطیل اعلام شدهاند.
آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهری
بارندگی شدید در ساعات گذشته موجب افزایش حجم روانآب در بخشهایی از شهرهای مازندران شده است. در برخی معابر شهری حجم آب افزایش یافته و عبور خودروها با کندی همراه شده است. ادامه بارش نیز میتواند شرایط نقاط آبگرفته را تغییر دهد و بر میزان اختلال در تردد اثر بگذارد.
بر اساس گزارشهای میدانی خبرنگاران مهر از وضعیت استان، آبگرفتگی معابر عمومی و برخی خیابانها در شهرهای جویبار، ساری و قائمشهر، نوشهر، چالوس،تنکابن و غیره رخ داده است. تجمع آب در معابر علاوه بر دشوار کردن رفتوآمد خودروها، میتواند دسترسی نیروهای امدادی و خدماتی به برخی نقاط را نیز با مشکل مواجه کند.
در برخی مناطق، شدت بارش به اندازهای بوده که آبهای سطحی در مدت کوتاهی افزایش یافته است. این وضعیت در نقاط کمارتفاع و معابری که ظرفیت هدایت روانآب محدودتری دارند، بیشتر خود را نشان میدهد.
همزمان با آبگرفتگی، کاهش دید رانندگان، لغزندگی سطح خیابانها و کاهش سرعت خودروها نیز بر وضعیت تردد اثر گذاشته است. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده است در زمان شدت گرفتن بارندگی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و از ورود به معابر آبگرفته بپرهیزند.
بارش شدید همچنین در برخی نقاط با سقوط درختان و ایجاد مشکل در مسیرهای دسترسی همراه بوده است. نیروهای خدمات شهری و امدادی در مناطق مختلف استان برای رفع موانع و رسیدگی به مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی در آمادهباش قرار دارند.
تداوم فعالیت سامانه بارشی باعث شده پایش معابر، کانالها، آبراههها و نقاط مستعد آبگرفتگی در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد. باز نگه داشتن مسیر عبور آب و جلوگیری از انسداد دهانه پلها و کانالها از اقداماتی است که میتواند در کنترل روانآب مؤثر باشد.
تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی و بانکها در شرایط ناپایدار جوی
شدت گرفتن بارندگی و ایجاد اختلال در بخشی از معابر شهری، ضرورت کاهش رفتوآمدهای غیرضروری را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی تصمیم برای تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی میتواند ضمن کاهش حجم تردد، امکان فعالیت مؤثرتر نیروهای امدادی و خدماتی را فراهم کند.
عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی و فعالیت سامانه بارشی که موجب آبگرفتگی برخی معابر شهری، سقوط درختان و ایجاد مشکل در مسیرهای دسترسی شده است، تمامی ادارات، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی استان و بانک ها امروز سهشنبه ۱۷ شهریور تعطیل هستند.
وی افزود: امتحانات مدارس و دانشگاهها نیز در این روز لغو شده است.
تعطیلی مراکز آموزشی نیز در شرایطی انجام شده که رفتوآمد دانشآموزان، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی در زمان بارش شدید میتواند با دشواری همراه باشد. کاهش تردد در این بخش، یکی از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع حوادث ناشی از شرایط جوی محسوب میشود.
هشدار نارنجی؛ احتمال سیلاب و رانش زمین
سامانه بارشی فعال در مازندران علاوه بر بارندگی شدید، با رعدوبرق، وزش باد، کاهش دما و احتمال بروز تگرگ در مناطق مرتفع همراه است. این شرایط میتواند در نقاط مستعد موجب افزایش روانآب و آبگرفتگی شود.
ادامه بارش در مناطق کوهستانی نیز میتواند احتمال ریزش سنگ و رانش زمین را افزایش دهد. از این رو، محورهای کوهستانی و مسیرهایی که در مجاورت دامنهها قرار دارند، نیازمند پایش مستمر هستند.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، بر آمادگی دستگاههای اجرایی و ستادهای مدیریت بحران شهرستانها تأکید کرد و خواستار توجه جدی شهروندان به هشدارهای هواشناسی شد.
وی با اشاره به احتمال بارش قابل توجه در بخشهایی از استان، بر ضرورت آمادگی دستگاههای خدماتی و امدادی برای مقابله با پیامدهای سامانه بارشی تأکید کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین توصیهها در شرایط فعلی، خودداری از توقف و اسکان در حریم رودخانهها و مسیلهاست. افزایش ناگهانی حجم آب میتواند شرایط این مناطق را به سرعت تغییر دهد و خطراتی برای افراد ایجاد کند.
وی ادامه داد: مناطق کمارتفاع شهری نیز در زمان بارش شدید باید با دقت بیشتری پایش شوند. آبگرفتگی ایجادشده در برخی شهرهای استان نشان داده است که بارش سنگین میتواند در مدت کوتاهی وضعیت معابر را تغییر دهد.
پاکسازی مسیرهای هدایت آب، باز نگه داشتن کانالها و دهانه پلها و شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی از جمله اقداماتی است که میتواند میزان خسارت ناشی از بارندگی را کاهش دهد.
همچنین با توجه به احتمال وزش باد شدید، سازههای موقت، تابلوها و اجسام سبک در معرض خطر قرار دارند و لازم است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سقوط یا جابهجایی آنها انجام شود.
پلیس راه نسبت به تردد در محورهای مازندران هشدار داد
شرایط بارندگی تنها معابر شهری را تحت تأثیر قرار نداده و محورهای مواصلاتی مازندران نیز در چنین وضعیتی با مخاطرات خاص خود روبهرو هستند. لغزندگی جاده، کاهش دید، تجمع آب و احتمال ریزش سنگ از جمله عواملی است که میتواند ایمنی تردد را کاهش دهد.
این وضعیت در محورهای کوهستانی حساستر است. بارندگی شدید در این مناطق میتواند موجب ناپایداری دامنهها و افزایش احتمال رانش زمین یا ریزش سنگ شود و در صورت وقوع حادثه، تردد خودروها را با مشکل مواجه کند.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: با توجه به احتمال آبگرفتگی، سیلاب، ریزش سنگ و رانش زمین، رانندگان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی بر ضرورت رعایت احتیاط هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و خواستار توجه رانندگان به شرایط جوی و وضعیت راهها شد.
وی تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل داشته باشند. در زمان بارندگی شدید و کاهش دید نیز لازم است از ادامه حرکت در نقاط پرخطر خودداری شود.
همچنین توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها و مناطق مستعد ریزش سنگ میتواند خطرآفرین باشد. از این رو انتخاب محل مناسب برای توقف و پرهیز از ورود به مسیرهای پرخطر اهمیت زیادی دارد.
در شرایط فعلی، کاهش سفرهای غیرضروری علاوه بر حفظ ایمنی مسافران، امکان فعالیت سریعتر نیروهای امدادی و راهداری را نیز فراهم میکند. هرچه حجم تردد در محورهای درگیر شرایط نامساعد جوی کمتر باشد، مدیریت حوادث احتمالی آسانتر خواهد بود.
مازندران در انتظار عبور از موج بارشی
بارش شدید اخیر نشان داد که در زمان فعالیت سامانههای ناپایدار، کوچکترین تغییر در حجم روانآب میتواند شرایط عادی شهرها و جادهها را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، استمرار پایش نقاط حساس باید تا زمان پایان کامل فعالیت سامانه بارشی ادامه داشته باشد.
آبگرفتگی معابر همچنین فرصتی برای شناسایی نقاطی است که در شرایط بارندگی شدید عملکرد مناسبی در هدایت آب ندارند. بررسی این نقاط پس از پایان بارندگی میتواند به تصمیمگیری دقیقتر برای اصلاح شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی کمک کند.
در حوزه راهها نیز اطلاعات بهدستآمده از وضعیت محورهای مختلف میتواند مبنایی برای تقویت اقدامات پیشگیرانه باشد. شناسایی مسیرهای دارای سابقه ریزش، نقاط مستعد رانش و محلهای دارای مشکل در زمان بارش، امکان واکنش سریعتر در سامانههای بعدی را فراهم میکند.
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