بازیکنان خسته بودند و نشاط همیشگی را نداشتند/ مشکلی با برهانی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از تساوی بدون گل عصر سه شنبه تیمش برابر الجزیره امارات در نشست خبری گفت: دو تیم فوتبال خوب و زیبایی را به نمایش گذاشتند و با توجه به شناختی که از یکدیگر داشتند نقاط قوت هم را از کار انداخته بودند و به همین خاطر گلی رد و بدل نشد.

وی ادامه داد: در این دیدار از همه بازیکنانم راضی هستم چرا عملکرد خوبی داشتند و موقعیت های زیادی روی دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانستند به گل برسند.

مرفاوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا در این دیدار با یک مهاجم بازی کردید گفت: این مسئله را قبول ندارم چرا که علاوه بر فرهاد مجیدی، سیاوش اکبرپور نیز در خط حمله بازی می کرد و جانوآریو پشت سرآنها بود و حسین کاظمی هم به خط حمله اضافه می شد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در دقایق پایانی سیدصالحی و برهانی را نیز به خط حمله اضافه کردیم تا به گل برسیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اختلافش با آرش برهانی را رد کرد و گفت: این بازیکن به تازگی از بند مصدومیت رها شده و تنها دو جلسه با تیم ما تمرین کرده است. در این شرایط انتظار دارید او را در ترکیب اصلی قراردهم؟ ما هیچ مشکلی با برهانی نداریم.

وی تصریح کرد: خستگی یکی از عواملی است که بازیکنان ما را تحت فشار قرار داده است. وقتی یک تیم سرحال باشد طبیعتا بازی زیباتر و بهتری را از خود به نمایش می گذارد اما متاسفانه فشار مسابقات بر روی بدن بازیکنان تاثیر منفی گذاشته است. علاوه بر خستگی، غیبت چند بازیکن ما بر اثر مصدومیت مانند هاشم بیک زاده و هادی شکوری تاثیر گذار بود. اگر ما نفرات بیشتری برای این دیدار داشتیم قطعا نتیجه بهتری نیز کسب می کردیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.