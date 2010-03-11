سعیدلو موفقیت بوکسورهای جوان ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کسب عنوان سومی تیم بوکس آماتوری کشورمان در پیکارهای قهرمانی جوانان آسیا، علی سعیدلو در پیامی ضمن تبریک این موفقیت، تصریح کرد: بسیار خوشحالم که درخشش و موفقیت‌های جوانان ورزشکار ایران اسلامی همانطور که رئیس جمهوری محبوب و ورزش دوست کشورمان اعلام کردند، هر روز باعث شادمانی این ملت بزرگ می شود.

وی در این پیام تبریک همچنین خاطر نشان کرد: امیدوارم موفقیت بوکسورهای آماتور ایران که حاصل تلاش و برنامه ریزی همه دست اندرکاران و ورزشکاران است تداوم داشته باشد و با توجه به پتانسیل موجود و رفع برخی موانع، این رشته هرچه سریعتر جهشی بزرگ به سوی قله قهرمانی داشته باشد.