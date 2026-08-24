تداوم هوای گرم و پایدار در قزوین تا پایان هفته

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که طی روزهای آینده، شرایط جوی استان قزوین عمدتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: آسمان استان در این مدت در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیشبینی میشود و پدیده جوی قابل توجهی برای منطقه انتظار نمیرود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به روند دمایی روزهای آینده بیان کرد: توده هوای گرم همچنان در منطقه مستقر خواهد بود و دمای هوا تا پایان هفته در سطح نسبتاً بالایی قرار خواهد داشت.
بهروزی ادامه داد: برای امروز نیز در برخی ساعات وزش بادهای جنوبی پیشبینی میشود که در مناطق مستعد میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی و کاهش موقت کیفیت هوا شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان بهویژه در ساعات گرم روز، توصیههای مربوط به مقابله با گرما را جدی گرفته و در صورت مشاهده پدیده گرد و خاک، نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.
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