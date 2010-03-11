عراق در انتظار اعلام رسمی نتایج اولیه/ نامزدهای جدید نخست وزیری

کمیسیون عالی انتخابات عراق روز گذشته اعلام کرد: نتایج اولیه شمارش 30 درصد از آرای انتخابات پارلمانی امروز صبح (پنج شنبه) اعلام می شود.

با تاخیر پیش آمده در اعلام نتایج، گمانه زنی محافل سیاسی درباره ائتلاف آتی تشکیل دهنده دولت و نخست وزیر آینده عراق افزایش یافته است.

ائتلاف العراقیه در حالی روز گذشته خبر از معرفی "طارق الهاشمی" برای احراز پست نخست وزیری داده است، که در ائتلاف دیگر نام کاندیداهای غیر از "نوری المالکی" نیز به چشم می خورد.

یکی از این شخصیت ها که نامش برای احراز پست نخست وزیری اعلام شده است، "جعفر صدر" پسر عموی مقتدی صدر و فرزند "محمد باقر صدر" است، که از سوی ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم) معرفی شده است.

از طرفی با وجود اینکه همچنان اکثر اعضای ائتلاف دولت قانون بر نخست وزیری مجدد نوری المالکی تاکید دارند و ائتلاف او نیز همچنان در صدر دیگر جریان های عراقی قرار دارد، اما همچنان بحث و جدل ها و ابهامات فراوانی درباره نخست وزیری مجدد وی وجود دارد.

بر این اساس، گفته می شود جریان صدر به شدت با نخست وزیری مجدد نوری المالکی مشکل دارد. از طرفی مجلس اعلای اسلامی عراق که از جریان اصلی تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق (رقیب مالکی) به رهبری "عمار حکیم" است، شخصیت های جایگزین برای مالکی را معرفی کرده است.

این در حالیست تشکیل ائتلاف آتی جریان های پیروز در انتخابات پارلمانی نیز به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است، که اعلام نتایج اولیه شاید از پیچیدگی های آن بکاهد.

به نظر می رسد، باید تا ساعتی دیگر منتظر اعلام نتایج از سوی کمیسیون عالی مستق انتخابات عراق بود و تحلیل آرایش سیاسی عراق پس از انتخابات را به آن زمان موکول کرد.

از سوی دیگر، عمار حکیم روز گذشته (چهارشنبه) در یک جمع فرهنگی که هر هفته برگزار می شود، اظهار داشت: دولت آتی نباید به جریان های محدود سیاسی خلاصه شود و باید بر اساس مشارکت ملی تشکیل شود.

این موضع حکیم بر خلاف موضع مالکی که بر تشکیل دولت از سوی جریان های غالب سیاسی تاکید دارد.