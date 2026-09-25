https://mehrnews.com/x3d97S ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6958385 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ تجمع مردم چرام در دویست و نهمین شب خونخواهی قائد شهید امت چرام- تجمع مردم چرام در دویست و نهمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6958385 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گالیکش شبی دیگر با حضور مردم در میدان گنبدکاووس؛ تداوم حضور مردم در شبهای گلستان رامیان دوباره شب را به قرار مردمی تبدیل کرد فرزندان در آغوش؛ خانوادههای گرگانی پای قرار برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما