صندوق مهر رضا 2هزار میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنجشنبه و در بررسی ادامه جزئیات لایحه بودح 89 کل کشور این مصوبه را به تصویب رساندند .

بر اساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد برای تقویت بنیه مالی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران ، اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی دستباف سراسر کشور باشد، به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضا تحت پوشش و ساماندهی و صادرات فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا(ع) به صورت قرض الحسنه 5 ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضای صاحبان مجموعه های فوق باشد.

همچنین در جلسه امروز با مصوبه مجلس به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرا خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستا و مناطق اجرا طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شرکت صنفی گاز ایران اقدام نمایند.

مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود.

این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استانداری هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.