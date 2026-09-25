به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصیب علیزاده در خطبههای نماز جمعه صفیآباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، گفت: پیام رهبر معظم انقلاب برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها، نقشه راهی برای پیشرفت، شکستن مرزهای دانش و تبدیل تهدیدها به فرصتهاست.
وی افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید با علم، تقوا و دانایی، از هویت دینی و ملی پاسداری کرده و راه شهدا را ادامه دهند.
امام جمعه صفیآباد با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، از مواضع وی در دفاع از حقوق ملت ایران قدردانی کرد و گفت: کشور باید برای دفاع از خود از قدرت کافی برخوردار باشد و برای حفظ امنیت منطقه نیز همکاری میان کشورهای همسایه ضروری است.
علیزاده با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: برای دفاع از ایران از جنگ نمیترسیم و برای صلح از مذاکره نمیگریزیم.
وی در پایان با انتقاد از جابهجایی مدیران در شهرستان بام و صفیآباد گفت: چرا مسئولانی که خوب خدمت میکنند جابهجا میشوند؛ عدم ثبات مدیریتی ضربههای جدی به توسعه شهرستان وارد کرده است.
امام جمعه صفیآباد ضمن قدردانی از خدمات جهادی و شبانهروزی سعید آیتی ، خواستار استمرار خدمت فرماندار و ایجاد ثبات مدیریتی در شهرستان شد.
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