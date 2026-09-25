به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم درباره یادآوری ایامالله اظهار کرد: روزهایی که در آن حرکت و ارادهای الهی به دست مردم و با حضور میدانی آنان رقم خورده است، از ایامالله محسوب میشود و خداوند متعال بر گرامیداشت و یادآوری این مقاطع تاریخساز تأکید کرده است.
وی با اشاره به برخی مصادیق ایامالله در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و روزهایی که ملت ایران با بصیرت در برابر فتنههای مختلف به میدان آمدند و از نظام اسلامی حراست کردند، نمونههایی از این ایام هستند که باید برای نسلهای آینده تبیین و بازخوانی شوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه ملت ایران در دفاع مقدس با دستانی به ظاهر خالی در برابر یک هجمه گسترده جهانی ایستاد، تصریح کرد: گرامیداشت این ایام فرصت مناسبی برای تبیین چرایی جنگ نابرابر و تشریح دستاوردهای سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ برای نوجوانان و جوانان است.
خودباوری، ولایتمداری و مردم؛ سه عامل اقتدار در دفاع مقدس
حیدرپور با اشاره به محاسبات رژیم بعث عراق در آغاز جنگ تحمیلی گفت: دشمن بر اساس محاسبات مادی و اطلاعات نادرست تصور میکرد میتواند ظرف مدت کوتاهی نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط و خوزستان را از ایران جدا کند، اما ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) و در کنار نیروهای مسلح، این محاسبات را برهم زد و اجازه نداد پس از هشت سال حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.
وی نخستین و مهمترین عامل اقتدار رزمندگان در دفاع مقدس را خودباوری و خداباوری دانست و اظهار کرد: رزمندگان با تکیه بر ایمان، توکل به خداوند و باور به تواناییهای خود توانستند در برابر قدرتهای بزرگ و نظام استکبار ایستادگی کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر، ولایتمداری را دومین مؤلفه اقتدار ملت ایران عنوان کرد و افزود: تدابیر و فرامین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای مدافعان کشور فصلالخطاب بود و پایبندی رزمندگان به ولایت، زمینهساز ایستادگی در برابر جنایتهای رژیم بعث و حامیان آن شد.
حیدرپور مردمباوری، انسجام و حضور آحاد ملت را سومین عامل اقتدار در دفاع مقدس برشمرد و گفت: فراخوان فرماندهان برای استفاده از ظرفیت عظیم مردمی، سدی مستحکم در برابر دشمن ایجاد کرد و این روحیه همچنان در صحنههای مختلف دفاع از آرمانهای نظام در کشور و بهویژه استان بوشهر دیده میشود.
بازخوانی فرهنگ اخلاقمداری حاکم بر جبهههای دفاع مقدس
وی بر ضرورت بازخوانی فرهنگ اخلاقمداری حاکم بر جبهههای دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: این سیره اخلاقی و انسانی رزمندگان هنوز آنگونه که باید در آثار مکتوب و تولیدات سینمایی بازتاب نیافته است و باید برای معرفی این میراث ارزشمند به نسل جدید اقدامات بیشتری انجام شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس را وظیفهای ملی دانست و خاطرنشان کرد: قدردانی از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت، چه نیروهای مسلح و چه نیروهای داوطلب مردمی، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از برنامههای هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ برنامه متنوع در مرکز استان و شهرستانهای بوشهر برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده که با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» در حال اجرا است.
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