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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

حیدرپور: فرهنگ اخلاق‌مداری حاکم بر جبهه‌های دفاع مقدس بازخوانی شود

حیدرپور: فرهنگ اخلاق‌مداری حاکم بر جبهه‌های دفاع مقدس بازخوانی شود

بوشهر - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر بر ضرورت بازخوانی فرهنگ اخلاق‌مداری حاکم بر جبهه‌های دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس از مصادیق مهم ایام‌الله است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم درباره یادآوری ایام‌الله اظهار کرد: روزهایی که در آن حرکت و اراده‌ای الهی به دست مردم و با حضور میدانی آنان رقم خورده است، از ایام‌الله محسوب می‌شود و خداوند متعال بر گرامیداشت و یادآوری این مقاطع تاریخ‌ساز تأکید کرده است.

وی با اشاره به برخی مصادیق ایام‌الله در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و روزهایی که ملت ایران با بصیرت در برابر فتنه‌های مختلف به میدان آمدند و از نظام اسلامی حراست کردند، نمونه‌هایی از این ایام هستند که باید برای نسل‌های آینده تبیین و بازخوانی شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه ملت ایران در دفاع مقدس با دستانی به ظاهر خالی در برابر یک هجمه گسترده جهانی ایستاد، تصریح کرد: گرامیداشت این ایام فرصت مناسبی برای تبیین چرایی جنگ نابرابر و تشریح دستاوردهای سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ برای نوجوانان و جوانان است.

خودباوری، ولایت‌مداری و مردم؛ سه عامل اقتدار در دفاع مقدس

حیدرپور با اشاره به محاسبات رژیم بعث عراق در آغاز جنگ تحمیلی گفت: دشمن بر اساس محاسبات مادی و اطلاعات نادرست تصور می‌کرد می‌تواند ظرف مدت کوتاهی نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط و خوزستان را از ایران جدا کند، اما ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) و در کنار نیروهای مسلح، این محاسبات را برهم زد و اجازه نداد پس از هشت سال حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

وی نخستین و مهم‌ترین عامل اقتدار رزمندگان در دفاع مقدس را خودباوری و خداباوری دانست و اظهار کرد: رزمندگان با تکیه بر ایمان، توکل به خداوند و باور به توانایی‌های خود توانستند در برابر قدرت‌های بزرگ و نظام استکبار ایستادگی کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر، ولایت‌مداری را دومین مؤلفه اقتدار ملت ایران عنوان کرد و افزود: تدابیر و فرامین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران برای مدافعان کشور فصل‌الخطاب بود و پایبندی رزمندگان به ولایت، زمینه‌ساز ایستادگی در برابر جنایت‌های رژیم بعث و حامیان آن شد.

حیدرپور مردم‌باوری، انسجام و حضور آحاد ملت را سومین عامل اقتدار در دفاع مقدس برشمرد و گفت: فراخوان فرماندهان برای استفاده از ظرفیت عظیم مردمی، سدی مستحکم در برابر دشمن ایجاد کرد و این روحیه همچنان در صحنه‌های مختلف دفاع از آرمان‌های نظام در کشور و به‌ویژه استان بوشهر دیده می‌شود.

بازخوانی فرهنگ اخلاق‌مداری حاکم بر جبهه‌های دفاع مقدس

وی بر ضرورت بازخوانی فرهنگ اخلاق‌مداری حاکم بر جبهه‌های دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: این سیره اخلاقی و انسانی رزمندگان هنوز آن‌گونه که باید در آثار مکتوب و تولیدات سینمایی بازتاب نیافته است و باید برای معرفی این میراث ارزشمند به نسل جدید اقدامات بیشتری انجام شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس را وظیفه‌ای ملی دانست و خاطرنشان کرد: قدردانی از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت، چه نیروهای مسلح و چه نیروهای داوطلب مردمی، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ برنامه متنوع در مرکز استان و شهرستان‌های بوشهر برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده که با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» در حال اجرا است.

کد مطلب 6958172

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