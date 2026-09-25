امام جمعه موقت ایرانشهر: دشمن به دنبال نفوذ فرهنگی در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدینور در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: دفاع هشتساله یک دانشگاه انسانسازی بود که آموزههایی همچون اخلاص، وحدت، خودباوری، بصیرت و مقاومت را به جامعه آموخت.
امام جمعه موقت ایرانشهر افزود: آموزههای دفاع مقدس محدود به یک دوره زمانی نیست و تا زمانی که روحیه ایستادگی، اتکا به توان داخلی و انسجام میان مردم و نیروهای مسلح وجود داشته باشد، دشمن نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، ماه مهر را نماد نشاط، امید و پیشرفت علمی کشور دانست و گفت: دانشآموزان و دانشجویان باید با بهرهگیری از علم، تقوا و اخلاق، در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور گام بردارند.
صیانت از مدارس در برابر نفوذ فرهنگی دشمن
محمدینور با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، رویکرد خود را به سمت جنگ نرم و فرهنگی تغییر داده است، تصریح کرد: مراکز علمی و آموزشی از جمله فضاهایی هستند که دشمن برای نفوذ فرهنگی و اثرگذاری بر نسل جوان مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: مسئولان آموزش و پرورش، دانشگاهها، معلمان، اساتید و والدین باید با هوشیاری از محیطهای آموزشی صیانت کنند و زمینه رشد علمی، اخلاقی و فرهنگی نسل آینده را فراهم آورند.
امام جمعه موقت ایرانشهر همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، آن را بیانگر مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل بینالمللی و حمایت از آرمان فلسطین دانست و اظهار کرد: ملت ایران در دفاع از آرمانها و خون شهدا از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تبریک روز سرباز، گفت: امنیت و آرامش کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی سربازان در کنار فرماندهان و نیروهای مسلح است و مردم قدردان این مجاهدتها هستند.
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