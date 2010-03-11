زائرین مشهد در امنیت کامل به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر ولایتی ظهر پنجشنبه در همایش یک روزه گردشگری مذهبی و راهکارهای حضور موثر گردشگران و زائران غیر ایرانی در حرم رضوی که در مرکز پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد با اشاره به نقش و جایگاه ویژه خراسان بزرگ در شکل دهی فرهنگ و تمدن اسلامی افزود: خراسان نقش ولایتی در شکل دهی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی داشته است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و توریست مذهبی بازبینی و افزایش جاذبه های این صنعت در چارچوب ارزشهای اسلامی را ضروری دانست و اظهار داشت: ما باید براساس دید و جهان بینی خود تعریف جدید از صنعت توریست داشته باشیم و این بدان معنا نیست که کاری برای افزایش جاذبه های توریستی کشور انجام ندهیم.

وی با اشاره به اینکه در شکل دهی انگیزه های گردشگری نمی توان با قاعده کشورهای غربی پیش رفت، خاطرنشان کرد: ایجاد جاذبه های توریستی برای یک کشور اسلامی رها کردن قید و بندها دینی و آزا گذاشتن افراد نخواهد بود اگر بخواهیم با قاعده کشورهای دیگر به سمت صنفی شدن گردشگری حرکت کنیم قطعا در این بازی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

وی ایجاد تسهیلات برای زائرین را امری ضرروی عنوان کرد و افزود: یک خانواده مسلمان در مدت زمان اقامت خود در مشهد باید از نظر حفظ حریم خانوادگی محفوظ باشد امری که با اقامت کمپی امکان پذیر نیست و در این راستا باید تسهیلات لازم برای تمام افراد با وضعیتهای اقتصادی متوسطه جهت اقامت مناسب فراهم شود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تبلیغ در کشورهایی که خواستار حضور زائرین آنها در کشور هستیم را راهکاری برای گسترش حضور زائرین خارجی در ایران و مشهد دانست و تصریح کرد: تقویت و ترویج فرهنگ زیارت با استفاده از تبلیغات رسانه ای نقش بسزایی در حضور زائرین سایر کشورها خواهد داشت و حتی در این رابطه آستان قدس با کمکهای دولت شبکه ای تلویزیونی و رسانه ای جهت تبلیغ و معرفی جاذبه های توریستی مذهبی ایجاد کند.