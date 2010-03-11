سه هزار پرستار در ایام نوروز در مراکز درمانی مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد ابطحی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح و راه اندازی دستگاه امحا زباله های عفونی بیمارستانی در بخش دولتی، افتتاح ساختمان و دستگاه اکسیژن ساز و بهره برداری از دستگاه ویدئو آندوسکوپ برای اولین بار در بیمارستان شهید رجایی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی برای اولین بار در غرب استان تهران در بیمارستان شهید رجایی کرج امروز به بهره برداری رسید که توانمندی پوشش و بی خطرسازی زباله های عفونی چهار بیمارستان و تمامی درمانگاه و کلینیکها را دارد.

وی افزود: این بخش دارای دو واحد زباله های عفونی و شبه خانگی است که زباله های عفونی در بخش مخصوص با زباله های بی خطر تبدیل و در کیسه های مخصوص تحویل شهرداری می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این دستگاه توانایی دارد تا در هر ساعت 500 لیتر زباله بیمارستانی را بی خطر کند و توانایی میزان بیشتری را نیز دارد.

ابطحی بیان داشت: این دستگاه توسط متخصصان کشورمان ساخته شده و در مجموع پنج دستگاه تاکنون فعال است که در کرج و تهران مستقر شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به مهر در مورد استقرار نیروهای کشیک بیمارستانها و مراکز درمانی در ایام نوروز عنوان کرد: در سطح استان تهران طی برنامه ریزی بیش از سه هزار پرستار در 26 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی در این ایام فعالیت می کنند که از این تعداد مرکز هفت بیمارستان در کرج است.

وی ادامه داد: هفته اول نوروز نیمی از این نیروها در مراکز درمانی مستقر و در هفته دوم نیز نیمی دیگر مشغول به فعالیت می شوند.

این مسئول در مورد چهارشنبه آخر سال نیز یادآور شد: برای جلوگیری از هرگونه حادثه در چهارشنبه آخر سال، تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای استان تهران به خصوص بیمارستان شهید مدنی در کرج و بیمارستان شهید مطهری در تهران آماده باش کامل هستند و نیروهای مربوطه در این مراکز مستقر شدند.

ابطحی اعلام کرد: با هماهنگی استانداری تهران و سازمانهای مربوطه، امید است در این روز حادثه خاصی رخ ندهد، چون سطح فرهنگ مردم افزایش یافته و مردم به خصوص جوانان برای حفاظت از سلامتی خود کمتر به سوی این اقدامات می روند.