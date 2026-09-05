پوتین: شرایط گفتگو ساده نیست؛ ویتکاف: یکی از بهترین دیدارها را داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه هم اکنون دیدار خود با استیو ویتکاف و جرد کوشنر (فرستادگان آمریکا) را در کرملین آغاز کرد.

رئیس‌جمهور روسیه، در آغاز دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در سخنانی گفت: شرایط برای گفتگو (به منظور پایان درگیری ها در اوکراین) ساده نیست. ترامپ به تلاش‌های خود برای کمک به حل مناقشه روسیه و اوکراین ادامه می‌دهد. قصد داریم تمامی جنبه‌های حل‌وفصل مسئله اوکراین را با ویتکاف و کوشنر بررسی کنیم. روسیه با اوکراین درباره‌ آتش‌ بس گسترده‌ تر به مدت 3 روز توافقی نکرده است. تدابیر جاری به منظور تضمین امنیت مذاکره‌ کنندگان آمریکایی در جریان سفرشان اتخاذ شده است.

ولادیمیر پوتین سپس افزود: ما به آن‌ها به عنوان میانجی در حل‌وفصل مسئله اوکراین، اطمینان داریم. صرف‌نظر از اینکه در ادامه چه پیش می‌آید، برقراری چنین ارتباطاتی همواره سودمند است. اوکراین تعداد حملات به خاک ما را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است ولی ما از نیمه‌شب تاکنون کی‌یف را هدف قرار نداده‌ایم. ما تمام تلاش خود را برای تضمین امنیت روند مذاکرات و حفظ ایمنی هیئت آمریکایی در جریان سفر به کی‌ یف به کار خواهیم بست.

وی سپس افزود که درخواستی برای توقف حملات به کی‌یف از طریق کانال‌های رسمی دریافت شده است.

پوتین همچنین خاطرنشان کرد که زلنسکی درخواست خود برای برقراری آتش‌ بسی گسترده‌ تر را مطرح کرده، اما روسیه در این باره با اوکراین گفتگو نکرده است.

از سوی دیگر، استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در کرملین، گفتگو با وی را «یکی از بهترین و به‌ یادماندنی‌ ترین تجربه‌ های» خود توصیف کرد.

ویتکاف اضافه کرد: خانواده گیلمن بی‌ نهایت مدیون شما هستند و بابت اینکه اجازه دادید گیلمن به خانه بازگردد، از شما تشکر می‌کنند.

پوتین در ادامه از استیو ویتکاف و جرد کوشنر خواست تا مراتب قدردانی و بهترین آرزوهای او را به ترامپ ابلاغ کنند.

پیش‌تر، ترامپ اعلام کرده بود که نمایندگانش پیشنهادهایی را برای پایان دادن به مناقشه اوکراین ارائه خواهند کرد.