اذعان بایدن به قدرت روز افزون ایران/ تاکید بر فشار بر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره انگلیسی، جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که به سرزمین های اشغالی سفر کرده است در دانشگاه تل آویو در سخنانی خصمانه به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطینی و لبنانی برای آزادی سرزمینشان از اشغال صهیونیست ها اشاره کرد و گفت: ایران هسته ای هر روز قوی تر می شود.

وی به قدرت بالای ایران در حوزه های مختلف و همچنین قدرت حماس و حزب الله لبنان اشاره کرد و از رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تقابل با ایران هسته ای تحت عنوان رویکرد جدید نام برد.

بایدن در عین حال به شکست رویکرد جدید واشنگتن برای توقف فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران اشاره کرد و از رد طرح تبادل سوخت بین تهران و غرب انتقاد کرد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در سخنانی تحریک آمیز، ایران را نه تنها تهدیدی برای اسرائیل دانست بلکه قدرت گرفتن آنرا تهدیدی برای ایالات متحده خواند و از فشار بر تهران برای تغییر رویکرد آن خبر داد.

وی، تداوم روند سازش خاورمیانه و موضوع ایران را به هم مرتبط دانست.