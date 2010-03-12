پرسش از مسئولان درباره فعالیت سایبری عرفانهای دروغین/ تشکر از "مهر"

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه "چگونه است مراجعی که در عرصه فیلترینگ در فضای مجازی فعال هستند همچنان به سایت هایی که در پی ترویج عرفانهای کاذب هستند اجازه فعالیت داده و در برابر سایت هایی که نقش ارگان رسمی یک گروه متشکل در باب عرفانهای دروغین را نیز بازی می کنند سکوت اختیار کرده اند؟" گفت: "به طور خاص گزارشی درباره سایت های اینچنینی را (به مجلس) بفرستید تا پیگیر باشیم و از مسئولان بخواهیم این سایت ها را بررسی کنند و نظرات و پاسخهایشان را ارائه کنند. به هر حال وظیفه پیگیری داریم."

نماینده مردم تهران در مجلس با قدردانی از گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر ورود خزنده داعیه داران عرفانهای نوظهور چه در فضای واقعی جامعه و چه در فضای مجازی گفت: "موضوع بسیار مهم است و مسئولان باید با دقت برنامه ریزی کنند و پیگیر باشند."

خبرگزاری مهر یک ماه پیش فعالیت گروههایی با عناوینی نظیر "کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجو" را فاش کرد که پرده ای دیگر از خیزش جریانی هستند که تردید درباره وجود نگاهی سازماندهی شده برای ترویج گرایشات انحرافی در میان دانشجویان را منتفی می سازد. تردید درباره گرایشاتی که با عرفان اصیل اسلامی فاصله ها دارند. "کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجو" واحدهایی در بروکسل، واشنگتن و تورنتو دارد.

این گروهها در عرضه عرفان به معنویتهای بومی که برخی از آنها معنویتهای درون کشوری ما نیز هستند پناه می برند، معنویتهایی که هاله های بسیار زیادی از ابهام و انحراف از عرفان اصیل اسلامی دارند تا جایی که پژوهشگران دینی کشورمان از رنجی که عرفان اصیل اسلامی از التقاط و انحراف فرقه ‌های صوفیه در جامعه معاصر ایران می‌ برند بسیار لب به سخن گشوده و هشدارها داده اند.

گروهها و کمیته هایی که مروج شکل انحرفی از عرفان در کشورمان هستند با صراحت تمام در ارگانهای اینترنتی خود مخالفت با حاکمیت ایران را اعلام می دارند. مخالفت این گروهها با حاکمیت تحت عنوان استقامت حاکمیت در برابر "عرفان" معرفی می شود که البته عرفان مدنظر آنها همان گرایشات انحرافی است که صرفا نام "عرفان" را به دوش می کشد و علما و پژوهشگران دینی از آنها تحت عناوینی نظیر عرفانهای کاذب، نوپدید، نوظهور، وارداتی، التقاطی و ... نام می برند.

مدعیان انحرافی "عرفان" در قالب انجمنهایی که ضمن ترویج این انحرافات داعیه حمایت از دانشجویان را دارند نیز با پوشش وسیع اخبار برخی اعتراضات کور (نه اعتراضات صنفی یا انتقادات سیاسی) در دانشگاهها که فقط "به نام دانشجو" انجام می شود به نظر می رسد سعی در ایجاد هژمونی در فضای دانشگاهی برای خود هستند. فضای دانشگاهی که المانهای آن با مولفه های مدنظر فرقه های انحرافی پیش رویمان در تعارض کامل است.

با وجود آنکه یک ماه پیش خبرگزاری مهر، فعالیت سازماندهی شده گروههایی در فضای مجازی و راه اندازی فعالیت سایبری نه چندان محدود از سوی حامیان این گروهها را گزارش کرد اما گویا این گزارش مورد توجه مراجع مسئول در عرصه فیلترینگ در فضای مجازی قرار نگرفته و این سایت ها کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آماده درج توضیحات مراجع تصمیمگیر برای فیلترینگ در عرصه مجازی در ارتباط با این موضوع است.