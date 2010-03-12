پرسش از مسئولان درباره فعالیت سایبری عرفانهای دروغین/ تشکر از "مهر"

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه "چگونه است مراجعی که در عرصه فیلترینگ در فضای مجازی فعال هستند همچنان به سایت هایی که در پی ترویج عرفانهای کاذب هستند اجازه فعالیت داده و در برابر سایت هایی که نقش ارگان رسمی یک گروه متشکل در باب عرفانهای دروغین را نیز بازی می کنند سکوت اختیار کرده اند؟" گفت: "به طور خاص گزارشی درباره سایت های اینچنینی را (به مجلس) بفرستید تا پیگیر باشیم و از مسئولان بخواهیم این سایت ها را بررسی کنند و نظرات و پاسخهایشان را ارائه کنند. به هر حال وظیفه پیگیری داریم."
نماینده مردم تهران در مجلس با قدردانی از گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر ورود خزنده داعیه داران عرفانهای نوظهور چه در فضای واقعی جامعه و چه در فضای مجازی گفت: "موضوع بسیار مهم است و مسئولان باید با دقت برنامه ریزی کنند و پیگیر باشند."
خبرگزاری مهر یک ماه پیش فعالیت گروههایی با عناوینی نظیر "کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجو" را فاش کرد که پرده ای دیگر از خیزش جریانی هستند که تردید درباره وجود نگاهی سازماندهی شده برای ترویج گرایشات انحرافی در میان دانشجویان را منتفی می سازد. تردید درباره گرایشاتی که با عرفان اصیل اسلامی فاصله ها دارند. "کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجو" واحدهایی در بروکسل، واشنگتن و تورنتو دارد.
این گروهها در عرضه عرفان به معنویتهای بومی که برخی از آنها معنویتهای درون کشوری ما نیز هستند پناه می برند، معنویتهایی که هاله های بسیار زیادی از ابهام و انحراف از عرفان اصیل اسلامی دارند تا جایی که پژوهشگران دینی کشورمان از رنجی که عرفان اصیل اسلامی از التقاط و انحراف فرقه های صوفیه در جامعه معاصر ایران می برند بسیار لب به سخن گشوده و هشدارها داده اند.
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