کاهش مجدد محبوبیت نتانیاهو در میان رأی دهندگان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در اراضی اشغالی نشان می دهد حزب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی سه کرسی دیگر را در مقایسه با ابتدای ماه جاری از دست می دهد و ۲۱ کرسی را از آن خود می کند.

بر اساس این گزارش، حزب وابسته به ایتمار بن گویر نیز با از دست دادن ۲ کرسی تنها می تواند هفت کرسی را از آن خود کند که پایین تعداد برای این حزب به شمار می رود.

احزاب مخالفان نتانیاهو یعنی یائیر گولان و آویگدور لیبرمن نیز به ترتیب ۹ و ۸ کرسی را از آن خود می کنند.

حزب معارض یشار وابسته به گادی آیزنکوت نیز همچنان ۲۴ کرسی خود را حفظ کرده است.