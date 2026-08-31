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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۵

سپاه: پهپاد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

سپاه: پهپاد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

سپاه پاسداران اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«بسم الله القاصم الجبارین وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه؛

ملت تاریخ ساز ایران اسلامی استمرار حضور میدانی شما بزرگترین پشتگرمی رزمندگان اسلام است.

به استحضار ملت شریف و سربلند می رساند، دقایقی پیش با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دور برد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6932584

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    نظرات

    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
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      درود بررزمندگان اسلام وسلام بر شهیدان وامام شهید،به دشمن رحم نکنید تا میتوانید شبانه روز چشم وگوش فعال داشته باشید سیستم های جدید بکار بگیرید تا دشمن از منطقه خارج شوددرود برشما ،به دشمن رحم نکنید .پاینده باشید.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
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      الحمدلله درود بر دلاوران نظامی ایران عزیز🩵🩵🩵🩵
    • کمیل IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
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      امام زمان نگهدار و پشت و پناهتون باشه.

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