سپاه: پهپاد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«بسم الله القاصم الجبارین وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه؛

ملت تاریخ ساز ایران اسلامی استمرار حضور میدانی شما بزرگترین پشتگرمی رزمندگان اسلام است.

به استحضار ملت شریف و سربلند می رساند، دقایقی پیش با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دور برد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم»