مدیران اقتصادی و فرهنگی با روحیه جهادی در میدان خدمت حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس فرازی‌نیا یکشنبه ,شب در تجمع مردم شهر هزارسنگر آمل، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: مردم آمل به عنوان شهر هزارسنگر، سابقه‌ای درخشان و روشن در دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی دارند و این روحیه انقلابی باید در عرصه‌های جدید نیز با قوت استمرار یابد.

وی حضور در صحنه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جهاد خواند و افزود: مردم ایران در ماه‌های اخیر با حضور به‌موقع در صحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب، نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، محکم پشت نظام و کشور ایستاده‌اند؛ این حضور، سرمایه‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر ارتباطات استان قدس رضوی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تحولات اخیر، بیان کرد: ارتش، سپاه، نیروهای امنیتی و بسیجیان در عرصه دفاعی به وظیفه۵ خود به‌خوبی عمل کرده‌اند و ایستادگی آنان نشان داد که قدرت بازدارندگی کشور، هرگز اجازه تحقق اهداف شوم دشمنان را نخواهد داد.

حجت‌الاسلام فرازی‌نیا با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی تصریح کرد: مسئولان باید مشکلات اقتصادی مردم را جدی بگیرند و برای کاهش فشارهای معیشتی، کنترل گرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور، با روحیه‌ای جهادی و جهادی وارد میدان شوند؛ مردم انتظار دارند مدیران اقتصادی و فرهنگی نیز با همان جدیت و مسئولیت‌پذیری که در نیروهای نظامی می‌بینند، در میدان خدمت عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سیاست و دیپلماسی اشاره کرد و گفت: مسئولان حوزه سیاست خارجی باید با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت، از منافع ملت ایران دفاع کنند و در هرگونه تعامل و مذاکره، منافع ملی و اصول اساسی نظام را در اولویت قرار دهند.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط منطقه و صف‌آرایی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، افزود: اختلاف سلیقه در جامعه طبیعی است اما نباید این تفاوت نظرها به شکاف اجتماعی تبدیل شود. حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی یک ضرورت اساسی و حیاتی است.

حجت‌الاسلام فرازی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران برای حفظ استقلال، امنیت و عزت خود هزینه داده است و امروز نیز مسیر مقاومت با تکیه بر ایمان، حفظ انسجام اجتماعی و تبعیت محض از رهبری باید با صلابت ادامه یابد؛ جامعه‌ای که بر اصول مشترک متحد بماند، در برابر تهدیدات دشمنان واکسینه خواهد شد.