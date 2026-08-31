به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی بلندپایه یمن در گفتگو با المیادین تاکید کرد که پهپاد یمنی رجوم تنها یکی از پهپادهایی است که ارتش این کشور در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: این پهپاد نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها از ویژگی های خاصی برخوردار است و بخش رسانه ای اخبار جنگ یمن در زمان مناسب جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.

این منبع یمنی تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن غافلگیری های زیادی برای دشمن دارند که در زمان مناسب و با توجه به نیازهای میدان از آنها رونمایی می شود.

پیشتر تصاویر عملیات های پهپاد رجوم علیه مواضع وابسته به دشمن سعودی از سوی نیروهای یمنی منتشر شده بود.