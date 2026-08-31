به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گزارش های دریانوردی منتشر شده طی امروز دوشنبه نشان می دهد تعداد کشتی های مشاهده شده در حین عبور از تنگه هرمز به پنج عدد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، این کاهش تردد کشتی ها در تنگه هرمز در حالی صورت می گیرد که طی روز شنبه گذشته تنها سه کشتی و طی روز گذشته تنها ۲ کشتی از این گذرگاه مهم آبی عبور کرده اند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به حالت عادی برگشته و میلیون ها بشکه نفت از این گذرگاه صادر شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که به دلیل تجاوزات آمریکا علیه کشورمان و تنش آفرینی در منطقه خلیج فارس حرکت دریانوردی در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده است.