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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۲

کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز

کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز

گزارش های منتشر شده حاکی از کاهش حرکت کشتی ها در تنگه هرمز طی روزهای گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گزارش های دریانوردی منتشر شده طی امروز دوشنبه نشان می دهد تعداد کشتی های مشاهده شده در حین عبور از تنگه هرمز به پنج عدد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، این کاهش تردد کشتی ها در تنگه هرمز در حالی صورت می گیرد که طی روز شنبه گذشته تنها سه کشتی و طی روز گذشته تنها ۲ کشتی از این گذرگاه مهم آبی عبور کرده اند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به حالت عادی برگشته و میلیون ها بشکه نفت از این گذرگاه صادر شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که به دلیل تجاوزات آمریکا علیه کشورمان و تنش آفرینی در منطقه خلیج فارس حرکت دریانوردی در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده است.

کد مطلب 6932606

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    نظرات

    • FR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سوال اینجاست که اصولا چرا باید اجازه ی هیچ ترددی داده می شد که حالا "کاهش" پیدا کند؟ آیا تروریست های امریکایی به تفاهم نامه ای که پاره کرده بودند بازگشته اند؟ آیا به ایران غرامت پرداخت کرده اند؟ آیا محاصره ی دریایی را برداشته اند؟ آیا رفع تحریم یا حق حاکمیت ایران بر تنگه صورت گرفته ؟ آیا جنگ در لبنان متوقف شده است و ... ؟ خیر! این وسط یک جای کار می لنگد. مذاکره با عمان اساسا اشتباه بود.

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