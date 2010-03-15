کنگره بزرگداشت آیت الله عبدالاعلی موسوی سبزواری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حسین بهروان صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این کنگره در جهت ارج نهادن به مقام علم و فقاهت، معرفت و مرجعیت عظام تشیع در یکصدمین سال ولادت بزرگ مرجع تقلید، مفسر، حکیم، عارف، محدث و ادیب حضرت آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری برگزار می شود.

دبیر کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد آیت الله العظمی سید عبدالاعلی موسوی سبزواری از تمدید مهلت ارسال اثار به دبیرخانه این کنگره تا پایان اسفندماه سال 88 خبر داد و گفت: مهلت ارسال اثار به کنگره بزرگداشت سید عبدالاعلی پیش از این تا 15 اسفندماه تعیین شده بود که این مهلت به مدت 15 روز تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.

وی از همه عالمان، اندیشمندان، صاحبان قلم و استادان حوزه و دانشگاه دعوت کرد برای شرکت رد این کنگره آثار خود را در هفت محور به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

بهروان خاطر نشان کرد: محورها و موضوعات مقالات این کنگره شامل تفسیر، حدیث، فقه، اصول، فلسفه و کلام، مبارزات سیاسی و زندگی نامه آن بزرگمرد است.

وی اظهار داشت: علاقمندان می توانند اثار خود را به دبیرخانه کنگره به نشانی خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، خیابان بیهق، خیابان بسیج مستضعفین، مدرسه اهل البیت (ع)، دبیرخانه کنگره جهانی آیت اله سید عبدالاعلی سبزواری به صندوق پستی 663- 96135 ارسال کنند.

آیت الله العظمی سید عبدالاعلی الموسوی سبزواری فقیه،مفسر، قرآن پژوه بزرگ جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام، درهجدهم ذی حجه 1328ه ق( 1285 ش) - مصادف با عید سعید غدیر خم در خاندانی پرهیزگار و فاضل در سبزوار دیده به جهان گشود.

از سن 14 سالگی شروع به آموختن فقه، فلسفه و حکمت کرد و سپس در نجف اشرف به تکمیل معلومات خود پرداخت.

وی از 1365 ه.ق در نجف به تدریس درس خارج فقه و اصول پرداخت و پس از چندی به عنوان مرجع عالی انتخاب شد بسیاری از استادان حوزه های علمیه نجف اشرف ،قم و مشهد و افراد مشهوری همچون سید جمال الدین اسد آبادی ،سید جلال الدین یزدی و سید محمد جواد عاملی از طلاب مجلس درس وی بوده اند.

این فقیه فرزانه ومفسر عالیقدر تشیع وعالم وارسته بعد ازعمری تدریس وتحقیق وتالیف و مجاهدت در سال 27صفر 1414ه .ق مصادف با شب رحلت رسول خدا(ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) ( 1372 شمسی) درنجف اشرف درگذشت.

آیت الله سبزواری دارای آثار ارزشمندی به زبان عربی از جمله مواهب الرحمن فی تفسیر قرآن، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام و تهذیب الاصول است.