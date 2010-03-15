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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

اهدای جایزه دیوید دی دوناتلو به تونینو گوئرا ، باد اسپنسر و ترنس هیل

تونینو گوئرا فیلمنامه نویس افسانه‌ای سینمای ایتالیا به منظور قدردانی از دستاورد یک عمر فعالیت هنری ، جایزه دیوید دی دوناتلو را دریافت می کند.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر برگزار کنندگان جوایز سالانه دیوید دی دوناتلو روز جمعه اعلام کردند که علاوه بر او باد اسپنسر و ترنس هیل دو کمدین نامدار ایتالیایی که به واسطه بازی در وسترن های اسپاگتی نیز شهرت دارند جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را دریافت می کنند.

گوئرا که فردا 90 ساله می شود در حد فاصل سال های 1965 تا 1973 سه باربرای فیلم های " آمارکورد" ، "آگراندیسمان" و"کازانووا" نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شد.او با بهترین کارگردانان نسل طلایی سینمای ایتالیا چون میکل آنجلو آنتونیونی ، فدریکو فلینی ، فرانچسکو رزی ، لوکینو ویسکونتی و برادران تاویانی همکاری کرده است.

باد اسپنسر 80 ساله و ترنس هیل 71 ساله در بیش از 200 فیلم با یکدیگر همبازی بوده اند.این دو چهار دهه در فیلم های درجه دو و وسترن‌های اسپاگتی به نقش آفرینی پرداختند.

جوایز سالانه دیوید دی دوناتلو که با اهمیت ترین جوایز سینمایی ایتالیا به شمار می رود روز هفتم مه ( 18 اردیبهشت) در رم به برندگان اهدا می‌شود.
 

کد مطلب 1051975

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