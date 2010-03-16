به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است دیگر تبریک سال نو تنها به دید و بازدید ختم نمی شود و کالاهای ارتباطی توانسته اند جای خود را میان روش های ارائه تبریک شروع سال باز کنند. در این سالها ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، مکالمه با تلفن ثابت و چت و ایمیل با اینترنت در میان بسیاری از کاربران این کالاهای دیجیتال روشی برای تبریک سال نو به حساب می آید و به همین دلیل است که برقراری یک ارتباط موفق و بدون دغدغه با هر یک از این وسایل شاید کمترین و معقول ترین خواسته آنها در این ایام باشد.

به رغم اینکه مسئولان همه ساله وعده های مختلفی قبل از شروع سال جدید و روزهای آغازین سال برای ایجاد شبکه ای بدون اختلال و مناسب برای برقراری ارتباط می دهند اما شاهد آن هستیم که در ایام عید نوروز اختلالات شبکه های ارتباطی به مراتب بیشتر از دیگر مواقع سال است. نمود این مسئله را می توان در اختلالات مکرر شبکه های تلفن همراه در سالهای گذشته دید.

در اینکه حجم ترافیک در این ایام افزایش می یابد و کاربران نیز بیشتر از دیگر مواقع از این وسایل ارتباطی استفاده می کنند شکی نیست اما آنچه مسلم است اینکه مسئولان باید با تمهیدات مناسبی بیاندیشند تا این مشکلات سال به سال کاهش یابد و با افزایش فناوری های نوین ارتباطی کاربران بتوانند از تمامی مزایای این شبکه ها در این ایام بهره ببرند.

قول مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات به مشترکان تلفن همراه



شبکه تلفن همراه از جمله شبکه های ارتباطی کشور است که به مناسبت های مختلف به دلیل ارسال پیام کوتاه و برقراری ارتباط با حجم ترافیک بالایی روبرو می شود که با وجود درآمدزایی بیش از اندازه برای اپراتورهای تلفن همراه، این اپراتورها در این مواقع آن طور که باید نتوانسته اند پاسخگوی مشترکان باشند و رضایت خاطر آنها را تا حدی جلب کنند.

پیامک های تبریک سال نوی مشترکان برخی مواقع در راه باقی می ماند و با موفقیت ارسال نمی شود. مکالمات مشترکان با اختلال روبرو می شود و قطع و وصلی های مکرر در این ایام بسیار نمود پیدا می کند که همین امر نارضایتی بسیاری از مشترکان را به دنبال دارد. این در حالی است که سال 88 مسئولان اپراتور اول تلفن همراه اعلام کردند که در روزهای نخست سال 88 بالغ بر 287 میلیون پیام کوتاه با موفقیت ارسال شده و همراه اول در این روزهای پرترافیک، سرویس دهی خوبی به مخاطبان داشته است.

همچنین مسئولان اپراتور ایرانسل نیز اعلام کردند که مشترکان این اپراتور در دو روز نخست سال 88 بالغ بر 160 میلیون پیامک موفق ارسال کردند و این اپراتور ادعا کرده است نزدیک به 96 درصد پیام کوتاه ارسال شده توسط مشترکان در این شبکه موفق بوده است.

صرفنظر از این آمار و ارقام، مشترکان تلفن همراه که هنوز هم با عدم موفقیت در ارسال پیام کوتاه و تماس از طریق تلفن همراه مواجه هستند امیدوارند امسال، اپراتورهای تلفن همراه شبکه ای بدون عیب و نقص را به مشترکان عیدی بدهند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار از ارتقای مرکز ضبط اطلاعات مشترکان (HLR) خبر می دهد و به مهر می گوید: دیتابیس مرکز HLR برای 47 میلیون مشترک به صورت سخت افزاری تجهیز شده و این قابلیت به صورت نرم افزاری تا 55 میلیون مشترک قابل ارتقا است.

حمیدرضا آقاجانی در مورد تمهیدات همراه اول برای پیشگیری از ترافیک شبکه در ایام عید نوروز می افزاید: سال گذشته بروز برخی اختلالات و اتفاقات در شبکه همراه اول به دلیل اقدامات در حال انجام برای بهبود پوشش شبکه، بروزرسانی نرم افزارهای سوییچینگ و افزایش حجم دیتابیس در مرکز HLR بود که با اقدامات صورت گرفته امیدواریم در عید امسال هیچ مشکلی بابت ترافیک شبکه نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت شبکه نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر است می گوید: در زمان حاضر ظرفیت اضافه برای آنکه مشترکان سرریز استفاده در شبکه را داشته باشند وجود دارد و آنها می توانند از این ظرفیت اضافی به راحتی بهره ببرند.

این مقام مسئول تاکید می کند: در ایام عید نوروز شبکه همراه اول به هیچ وجه با مشکل روبرو نخواهد شد و ظرفیت دیتابیس مرکز HLR بسیار فراتر از مجموع مشترکان سیمکارت های دائمی و اعتباری این اپراتور است.

در همین حال مجید مختارنیا مدیرکل بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار با تاکید بر اینکه اسفند ماه پرترافیک ترین ماه برای شبکه همراه اول است به مهر می گوید: در این ماه از سال شبکه همراه اول رشد 20 تا 30 درصدی ترافیک ارتباطات را تجربه می کند.

وی معتقد است میزان استفاده از شبکه تلفن همراه در ایام پایانی سال افزایش می یابد و این مسئله ترافیک شبکه را از حد معمول بالاتر می برد.



مختارنیا از افزایش و توسعه ظرفیت مراکز BSC یا Base Station Controller همراه اول خبر می دهد و می افزاید: ترافیک شبکه همراه اول در تهران حادتر از دیگر شهرها است و این مسئله باعث بروز برخی اختلالات در زمان پر ترافیک می شود. اما همراه اول در حال توسعه، ارتقا و آپ گرید شبکه به طور همزمان است تا مشکلات اختلال و قطعی مکالمه کاهش یابد.

وی پیش بینی می کند که با تمهیدات انجام شده در این شبکه، مشکلی در ایام عید در برقراری ارتباط مشترکان پیش نیاید و مسئولان تمام سعی خود را در این خصوص به کار می گیرند.

این مقام مسئول می افزاید: توسعه مراکز BSC در کل کشور انجام می شود و هر مکانی که دچار کمبود ظرفیت شد افزایش ظرفیت در دستور کار قرار می گیرد.

مکالمات نوروزی با تلفن ثابت



داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد وضعیت شبکه تلفن ثابت و تمهیدات این شرکت برای برقراری بدون مشکل ارتباط در این ایام به مهر می گوید: با توجه به سالهای قبل با مشکل جدی در شبکه تلفن همراه در ایام نوروز مواجه نخواهیم شد و تنها ممکن است در لحظه تحویل سال بار ترافیکی در این شبکه افزایش یابد که به طور قطع چشمگیر نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز شرکت مخابرات ایران در تعطیلات عید نوروز روی استانهای مسافرپذیر است می افزاید: امکانات شبکه مخابراتی را به خصوص در بخش تلفن همراه در این استانها توسعه داده ایم و مشکلی نیز از بابت تلفن ثابت نخواهیم داشت.

زارعیان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از سوی شرکت مخابرات ایران برای جلوگیری از ترافیک های ارتباطی می گوید: برای عید امسال امکانات ترافیکی را افزایش دادیم تا مشترکان حتی در طول مسافرت نیز با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به مشترکان تلفن همراه و ثابت توصیه می کند که تمامی تماسها را در لحظه تحویل سال انجام ندهند و به دلیل حجم بالای شبکه در این زمان تماسهای غیر ضروری را به ساعات دیگری موکول کنند.

مسافرتهای نوروزی به نفع اینترنت



حسن کریمی مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد وضعیت شبکه اینترنت در ایام نوروز به مهر می گوید: شبکه اینترنت مانند سالهای قبل در این ایام روزهای پر ترافیکی را تجربه نمی کند و به همین دلیل پیش بینی می شود در ایام تعطیلات عید نوروز سرعت استفاده از اینترنت برای کاربران تا حدی افزایش نیز یابد.

وی با بیان اینکه بخشی از ترافیک شبکه اینترنت مربوط به استفاده سازمان ها و شرکت ها و موسسات تجاری است که در این ایام به نوعی تعطیل هستند می افزاید: بخشی از کاربران دائمی اینترنت نیز در این ایام به مسافرت می روند و همین مسئله باعث می شود استفاده از اینترنت در این ایام تا حدی کاهش می یابد و تعداد کاربران کم می شود.

کریمی به استفاده از سرویس اینترنت موبایل (GPRS) هم اشاره می کند و می گوید: بسیاری از مشترکان به دلایل مختلف از این سرویس استفاده نمی کنند. به همین دلیل پیش بینی می شود حجم ترافیک شبکه در این ایام به طور محسوسی کاهش یابد.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه امور جاری بسیاری از کاربران، سازمان ها و ارگانها با اینترنت در این ایام انجام نمی شود معتقد است زمان استفاده از اینترنت با تلفن همراه و ثابت متفاوت است و در ایام تعطیل در اینترنت بیشتر شاهد کاهش ترافیک هستیم تا افزایش آن.

وی پیش بینی می کند که کاربران اینترنت در این ایام از سال با مشکل خاصی برای استفاده از شبکه های اینترنتی مواجه نشوند و می گوید: پرسنل شیفت نگهداری شبکه دیتا و مدیران این بخش در ایام نوروز به نوبت شیفت می دهند تا چنانچه مشکلی غیرمنتظره بوجود آمد آن را برطرف کرده و کاربران بدون نگرانی از اینترنت در این ایام استفاده کنند.

کریمی یادآور می شود ظرفیت پهنای باند بین الملل کشور 137 لینک STM1 (ظرفیت هر STM1 معادل 155 مگابیت بر ثانیه است) است که این ظرفیت در صورت تقاضا قابل ارتقا خواهد بود.



صحتبهای مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را درباره ترافیک تلفن همراه، پیامک، تلفن ثابت و اینترنت مرور کردیم اما امیدواریم مانند سالهای گذشته پیام "سال نو مبارک " در میان راه مسیر خود را تغییر ندهد و یا بتوان در ساعات اولیه سال تحویل به بزرگان خانواده و آشنا تلفنی (موبایل یا تلفن) تبریک گفت.

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گزارش: معصومه بخشی پور