دولت به رونق و آبادانی قم توجه ویژه‌ داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد‌حسین موسی‌پور صبح سه‌شنبه در مراسم صبح امید که درسالن همایش‌های مجتمع اصناف برگزارشده بود با اشاره به ظلم‌هایی که رژیم سیاه ستم شاهی به صورت غیر عادلانه به شهر قم روا داشته بود اظهار داشت: بعد از به ثمررسیدن درخت انقلاب آنگونه که در شان شهر قم بود مسئولین مختلف نتوانستند جهت آبادانی و پیشرفت این شهر اقدام چشمگیری انجام دهند.



وی افزود: با روی کار آمدن دولت خدمتگزار و توجه خاص ایشان به قم تحولی عظیمی در راستای پویایی ارزش‌ها و آبادانی و عمران شهری در حال شکل‌گیری است.



استاندار قم با اشاره به جایگاه والای قم در سطح جهان اسلام تصریح کرد: استان قم که از دیرباز مورد توجه شیعیان بوده است و اکنون با وجود ده‌ها مراجع علمی و فقهی، تحصیل بالغ بر 60هزار طلبه علوم دینی از سراسر کشور و هزاران نفر طلبه غیر ایرانی به پایگاه گسترده خواستگاه انقلاب و تبیین کننده معارف دینی در سراسر جهان تبدیل شده است.



موسی‌پور بیان داشت: استان قم به دلیل گردآمدن فرزندان و نوادگان ائمه اطهار و مدفن پاکشان همواره مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته است و امروز با میزبانی از صدها اندیشمند و دانشمند از سراسر کشور به عنوان یک پایگاه علمی در سراسر جهان شناخته شده است و بدین منظور مسئولین و مدیران باید در امر خدمت‌رسانی اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند.



وی با اشاره به حضور میلیونی مسافران از سراسر کشور به استان قم تصریح کرد: همواره استان قم از سراسر کشور پذیرای 15میلیون و 200 هزار نفر زائر است که این امرنشان می‌دهد شاخص کارکرد استان قم یک شاخص فرا استانی است.



استاندار قم رویکرد دولت نهم و دهم را توجه ویژه به زیرساخت‌های مذهبی عنوان کرد و افزود: با اهتمام دولت نهم اعتبارات تخصیص داده شده به استان قم نسبت به گذشته بیش از 4 برابر شده است که بیشترین اعتبارات به بخش زیرساخت‌های زیارتی اختصاص دارد.



موسی‌پور با اشاره به اجرایی شدن عملیات خطوط مترو و مونوریل در استان قم گفت: با اعتباری بالغ بر110میلیارد تومان در سال آینده از سوی دولت معظل ترافیکی دراستان قم مرتفع می‌شود.



استاندار قم با بیان اینکه با بهره‌برداری از شهرک‌های صنعتی در دست ساخت چون شهرک صنعتی چاپ و نشر و شهرک صنعت و فناوران و پایان طرح ملی آبرسانی از سرشاخه‌های دز، بسیاری از مشکلات قم مرتفع می‌شود بیان داشت: استان قم با لطف خداوند و عنایت حضرت معصومه‌(س ) در سایه سار حضرت حجت‌(عج) به جایگاه متعالی خویش دست خواهد یافت.