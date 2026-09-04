ویتکاف و کوشنر عازم روسیه و اوکراین خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری روسی تاس اعلام کرد که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» مذاکره کنندگان آمریکایی در فاصله زمانی پنجم تا ششم سپتامبر، نخست به مسکو پایتخت روسیه و سپس به کی‌یف پایتخت اوکراین سفر خواهند کرد.

این سفرها در حالی انجام خواهد شد که «آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس‌جمهور روسیه اخیرا طی سخنانی گفت که نقطه بازگشت‌ناپذیر در اوکراین فرا رسیده و تنها روسیه قادر به نجات این کشور است.

رئیس جمهور آمریکا هم گفته که از اروپا خواهد خواست تا صدها میلیارد دلار هزینه شده توسط دولت بایدن برای کمک نظامی به اوکراین را بازگرداند.