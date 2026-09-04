به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر جمعه در نشست صلحیاران استان ایلام، با بیان اینکه ایلام رنگین‌کمانی از اقوام کرد، لک و عرب است، اظهار داشت: همزیستی این اقوام در کنار یکدیگر، تمرین مدارا و آن چیزهایی است که باعث می‌شود خداوند خیر و برکت را نصیب این سرزمین کند؛ بی‌درنگ این همبستگی، سرمایه‌ای عظیم برای ایران اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فداکاری‌های بزرگانی مانند آیت‌الله حیدری ایلامی در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: این بزرگان برای یکپارچگی ایران و حفظ این سرزمین، جان خود را فدا کردند؛ از این رو این ایثارگری‌ها، الگویی برای نسل‌های آینده است و باید با تکریم این مفاخر، راه آنان را ادامه دهیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور، از تمام اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات کشور استفاده کرده است، افزود: این دولت کارآمدی خود را در طول ایام جنگ و بحران‌ها ثابت کرده و علیرغم هزاران حمله به زیرساخت‌های کشور، میانگین مدت قطع برق زیر ۵۰ دقیقه، قطع آب زیر دو ساعت و زمان رسیدن نیروهای امدادی زیر ۴ دقیقه بوده که این آمار، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول دولت در شرایط سخت است.

مهاجرانی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ سالی ویژه بود و مردم سختی‌های زیادی را تحمل کردند، گفت: با وجود از دست دادن سایه رهبری در سال ۱۴۰۴، کشور با وحدت و همدلی، پابرجا مانده و این حاصل وفاق و همکاری میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و مدیریت دکتر پزشکیان است.

وی با بیان اینکه در جنگ رمضان، ۶۰ هزار بیمار به صورت رایگان درمان شدند و در حوادث دی‌ماه نیز خدمات گسترده‌ای به مصدومان ارائه شد، تصریح کرد: نظام سلامت کشور با تمام توان در خدمت مردم بوده است؛ بدون شک این اقدامات، نشان از عزم جدی دولت برای حفظ سلامت و امنیت مردم دارد.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه موضوع معیشت مردم به ویژه بازنشستگان و موی‌سفیدان، یکی از دغدغه جدی دولت محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید در شرایط سخت، یکدیگر را تنها بگذاریم و با وفاق و همدلی، می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم، زیرا این صبر و مقاومت، تنها راهکار مقابله با فشارهای دشمن است.

مهاجرانی با اشاره به ظرفیت بالای اقتصاد اربعین و حضور حدود ۸ میلیون گردشگر در استان، گفت: این ظرفیت می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و استاندار ایلام نیز برنامه‌های خوبی در این زمینه دارد که با همراهی نمایندگان مجلس، قابل اجراست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مشکلات به یکباره حل نمی‌شوند و نیازمند صبر و همدلی هستند، گفت: دولت با تمام توان پای کار است و هیچ کم‌کاری در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها و مردم، شاهد توسعه متوازن و پیشرفت روزافزون استان ایلام باشیم.