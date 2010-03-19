تعداد افراد صاحبنظر درباره "نظامی گنجه ای" بسیار پایین است

بهروز ثروتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: انتظار می رود تعداد افراد نظامی شناس در کشور بیش از اینها باشد اما متاسفانه اینگونه نیست و در این خصوص صاحبنظر کم داریم.

وی ادامه داد: نظامی گنجه ای از مهمترین و تاثیرگذارترین شعرای جهان است اما متاسفانه وضعیت نظامی شناسی در کشور مطلوب نیست و باید به بهترین نحو بهبود یابد.

ثروتیان گفت: بسیاری از افراد تصور می کنند با خواندن چند شعر از شعرا می توانند به شناخت کافی از آنها دست یابند در حالی که اینگونه نیست و کسی که می خواهد شاعرشناس شود باید در این راه تلاشهایی زیادی داشته باشد.

این محقق عنوان داشت: همچنین تعداد "حافظ شناسان" در کشور کافی نیست و در این زمینه کمبودها و خلاهای جدی داریم.

وی بیان کرد: از دستگاهها و نهادهای فرهنگی، ادبی و آموزشی انتظار می رود در زمینه تربیت و آموزش افراد متخصص و صاحبنظر در خصوص مشاهیر و بزرگان ادبی تلاش بیشتری داشته باشند و در این زمینه همه وظایف خود را انجام دهند.

ثروتیان اظهار داشت: همچنین لازم است فرهنگسازی کافی و مطلوبی صورت گیرد تا میزان مطالعه ادبیات در کشورافزایش یابد و در این زمینه، همه خلاها جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: کتابهای ادبی یکی از مهمترین کتب در همه فرهنگها هستند و افزایش میزان مطالعه آنها در بین مردم می تواند آثار بسیار مطلوب فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.