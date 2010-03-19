کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ در مورد رواج کالاهای فرهنگی به عنوان هدایای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: کتاب بهترین هدیه نوروزی است. امیدوارم این گنجینه ارزشمند به عنوان برترین هدیه فرهنگی و نوروزی در میان ما ایرنیان جا بیفتد. به نظرم نمی‌توان زیباتر و بهتر از کتاب هدیه دیگری پیدا کرد. من هم علاقمندم به عنوان هدیه کتاب دریافت کنم.

وی در ادامه افزود: معمولاً هم خودم کتاب هدیه می‌دهم. هدیه نوروزی امسال کارشناسان رادیو فرهنگ هم شاهنامه بود. باید سعی کنیم خودمان را با کتاب بیشتر مانوس کنیم چرا که از طریق کتاب بیشتر می‌توانیم با اصالتهای خودمان آشنا شویم. علاقمندم روزی فرا برسد که همه به یکدیگر کتاب هدیه دهند.