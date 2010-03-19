  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

هدیه فرهنگی برای نوروز -10/

کاظم‌زاده:هدیه نوروزی کارشناسان رادیو فرهنگ شاهنامه بود

کاظم‌زاده:هدیه نوروزی کارشناسان رادیو فرهنگ شاهنامه بود

مدیر رادیو فرهنگ معتقد است کتاب بهترین هدیه فرهنگی و نوروزی است که باید به عنوان یک گنجینه ارزشمند در میان ایرانیان جا بیفتد و او به کارشناسان این شبکه رادیویی شاهنامه به عنوان هدیه نوروزی اهدا کرده است.

کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ در مورد رواج کالاهای فرهنگی به عنوان هدایای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: کتاب بهترین هدیه نوروزی است. امیدوارم این گنجینه ارزشمند به عنوان برترین هدیه فرهنگی و نوروزی در میان ما ایرنیان جا بیفتد. به نظرم نمی‌توان زیباتر و بهتر از کتاب هدیه دیگری پیدا کرد. من هم علاقمندم به عنوان هدیه کتاب دریافت کنم.

وی در ادامه افزود: معمولاً هم خودم کتاب هدیه می‌دهم. هدیه نوروزی امسال کارشناسان رادیو فرهنگ هم شاهنامه بود. باید سعی کنیم خودمان را با کتاب بیشتر مانوس کنیم چرا که از طریق کتاب بیشتر می‌توانیم با اصالتهای خودمان آشنا شویم. علاقمندم روزی فرا برسد که همه به یکدیگر کتاب هدیه دهند.

کد مطلب 1053730

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها