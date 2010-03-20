  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

شینهوا خبر داد:

حمله هوایی آمریکا به پاکستان / کشته و زخمی شدن 17 نفر

حمله هوایی آمریکا به پاکستان / کشته و زخمی شدن 17 نفر

حمله هوایی ارتش آمریکا به شمال غرب پاکستان به کشته و زخمی شدن دست کم 17 نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که امروز شنبه در نتیجه حملات هوایی آمریکا به شمال غرب این کشور دست کم 10 شورشی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین امروز شنبه در حمله ای دیگر در شهر کویته در ولایت بلوچستان زمانی که افراد مسلح یک وسیله نقلیه را به آتش کشیدند، دست کم سه نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، پس از این تیراندازی، افراد مسلح به مناطق نزدیک متواری شدند و پلیس هم اکنون تحقیقات لازم را درباره این حمله آغاز کرده است.

کد مطلب 1053996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها