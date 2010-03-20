حمله هوایی آمریکا به پاکستان / کشته و زخمی شدن 17 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که امروز شنبه در نتیجه حملات هوایی آمریکا به شمال غرب این کشور دست کم 10 شورشی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین امروز شنبه در حمله ای دیگر در شهر کویته در ولایت بلوچستان زمانی که افراد مسلح یک وسیله نقلیه را به آتش کشیدند، دست کم سه نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، پس از این تیراندازی، افراد مسلح به مناطق نزدیک متواری شدند و پلیس هم اکنون تحقیقات لازم را درباره این حمله آغاز کرده است.