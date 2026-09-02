دستگیری ‌۱۲ نفر اعضای شرکت هرمی در شهر مهستان ‌

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ "سید امین موسوی" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گزارش دریافتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: پلیس آگاهی با تشکیل چند اکیپ از ماموران زبده وارد عمل شده و با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با حضور ماموران در محل و در تحقیقات و بررسی های لازم مشخص شد این افراد که در پی پیداکردن کسب و کار پر رونق و با حس زیاده خواهی و راحت طلبی برای رسیدن زود هنگام به منفعت مالی فراوان، فریب افراد سود جو را خورده و به بهانه آموزش و کسب درآمد در مکانی بدون امکانات نگهداری شده و پس از نمایش کلیپ های انگیزشی و ایجاد تمایل برای کار، به دنبال اخاذی از آنان می باشند.

وی خاطر نشان کرد: در این خصوص ۱۲ نفر دستگیر و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال ارزش مالی کشف که همه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بیان داشت: پیشنهاد و تبلیغات پنهانی و جلب اطمینان افراد کم سن و سال برای دعوت به کار و استخدام با درآمد زیاد، یکی از ترفندهای کلاهبرداران شرکت های هرمی است.