هوش مصنوعی جدید آنتروپیک با محدودیت کمتر ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، فابل جدید علاوه بر ارتقای عملکرد شامل تغییراتی است که با هدف کاهش هزینه توکن ها و محدودیت های خطا-صحیح ناشی از چارچوب امنیتی مدل ارائه شده اند.

مایتوس۵.۱ مانند نسخه های قبل فقط برای شرکای ثبت شده آنتروپیک که در حوزه امنیت سایبری یا علوم طبیعی فعالیت می کنند، ارائه شده است. فابل۵.۱ که نسخه ای محدود نشده است، از دیروز روی پلتفرم های ابر رایانشی یا از طریق APIآنتروپیک ارائه شده است.

یکی از مهم ترین تغییرات در مدل ها، پایبندی به عدم ذخیره‌سازی داده‌ها است که قبلا گزارش شده بود و به مشتریان امکان فعالسازی مدل های آنتروپیک روی زیرساخت های خودشان بدون جریان داده را می دهد. سرویس بسیار خصوصی که Enterprise Frontier Safeguards نامیده می شود و پیش از این به دلیل نگرانی های امنیتی در فابل عرضه نشده بود، در پاییز امسال برای تمام کاربران ارائه خواهد شد. جالب آنکه هرچند سیستم همچنان سواستفاده از آن توسط عامل ها یا کاربران انسانی را رصد می کند اما مشتریان شیوه نظارت را کنترل می کنند.

آنتروپیک در بیانیه ای به مشتریانش اطمینان داد داده های آنها به طور نامناسب مورد دسترسی قرار نگرفته است.