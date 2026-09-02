به گزارش خبرنگار مهر، رسول علیاصغرپور پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای مخابراتی استان قم با تبیین دستاوردهای یکساله اخیر در توسعه ارتباطات نوین اظهار کرد: با اجرای نهضت فیبر نوری در استان و با هدف جایگزینی زیرساختهای فرسوده شهر قنوات به عنوان نخستین شهر تمامفیبر نوری کشور عملیاتی و آماده بهرهبرداری شد.
مدیر مخابرات منطقه قم با تشریح جزئیات این طرح افزود: با حذف کامل شبکه مسی سنتی در این منطقه و مهاجرت تمامی سه هزار و ۴۰۰ مشترک به فناوری فیبر نوری علاوه بر ارتقای کیفی خدمات و افزایش چشمگیر سرعت اینترنت از میانگین هفت مگابیت به بازه ۱۰۰ تا ۸۰۰ مگابیت شاهد توسعه زیرساختهایی نظیر ۶۰۰ کیلومتر کابلکشی و تجهیزات مدرن در این شهر تاریخی هستیم.
وی با اشاره به پیامدهای مثبت زیستمحیطی این طرح تصریح کرد: بهرهگیری از پروژه ارتباطات سبز در این مسیر باعث کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق در سوئیچهای قنوات و همچنین افت ۷۰ درصدی مصارف در شهرکهای صنعتی شده است که استمرار این طرح در کلانشهر قم معادل عملکرد یک نیروگاه سه مگاواتی در صرفهجویی برق خواهد بود.
رشد ۱۵۰ درصدی شاخصهای توسعه فیبر نوری در قم
اصغرپور در ادامه با ارائه آماری از تحول در تعداد مشترکان فیبر نوری منازل و کسبوکارها گفت: از سال ۹۶ تا سال گذشته مجموع مشترکان این فناوری در استان کمتر از ۱۰ هزار مورد بود اما با اجرای جهادی در یک سال اخیر و رشد ۲.۵ برابری شاهد رسیدن این عدد به ۳۴ هزار مشترک هستیم که این آمار نشاندهنده تحقق ۱۵۰ درصدی تعهدات سازمانی است.
وی با اشاره به نوسازی شبکه در مراکز اقتصادی استان بیان داشت: با اختصاص اعتبارات ویژه شبکه مسی شهرک صنعتی محمودآباد و شهرک صنعتی سلفچگان بهطور کامل جمعآوری و با جایگزینی فیبر نوری تمام واحدهای تولیدی به شبکه پرسرعت متصل شدند تا بستر توسعه صنعتی در این مناطق هموار شود.
مدیر مخابرات منطقه قم در پایان با بیان اینکه زیرساختهای فیبر نوری شهرک صنعتی شکوهیه نیز آمادهسازی شده است خاطرنشان کرد: این پروژه تا آذرماه به بهرهبرداری کامل میرسد و امیدواریم با تداوم حمایتها شاهد توسعه متوازن خدمات در تمامی بخشهای استان باشیم.
قم- مدیر مخابرات قم با اشاره به بهرهبرداری از ۴۷ طرح زیرساختی در استان با اعتبار نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال از ثبت رکوردی تازه در شبکه ارتباطی کشور با هوشمندسازی کامل شهر قنوات خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رسول علیاصغرپور پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای مخابراتی استان قم با تبیین دستاوردهای یکساله اخیر در توسعه ارتباطات نوین اظهار کرد: با اجرای نهضت فیبر نوری در استان و با هدف جایگزینی زیرساختهای فرسوده شهر قنوات به عنوان نخستین شهر تمامفیبر نوری کشور عملیاتی و آماده بهرهبرداری شد.
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