هوراند رتبه نخست آذربایجان شرقی در طرح نذر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدینی روز چهارشنبه گفت: با هدف کمکرسانی به مناطق آسیبدیده استان هرمزگان در جریان جنگ کنونی، کارکنان بسیج ادارات شهرستان هوراند با مشارکت و همراهی خیران و دستگاههای اجرایی، در قالب این طرح اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی کردند.
وی افزود: در این طرح ۱۴۶ میلیون تومان برای خرید آب معدنی اختصاص یافت و در مجموع یک میلیون و ۲۳۰ هزار بسته آب معدنی خریداری و برای توزیع میان مردم مناطق آسیبدیده از جنگ به هرمزگان ارسال شد.
سرهنگ عابدینی با قدردانی از مشارکت کارکنان بسیج ادارات و مردم شهرستان هوراند، این اقدام را جلوهای از همدلی، نوعدوستی و مسئولیتپذیری مردم و کارکنان دستگاههای اجرایی در حمایت از هموطنان آسیبدیده عنوان کرد.
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