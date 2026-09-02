هوراند رتبه نخست آذربایجان شرقی در طرح نذر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدینی روز چهارشنبه گفت: با هدف کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده استان هرمزگان در جریان جنگ کنونی، کارکنان بسیج ادارات شهرستان هوراند با مشارکت و همراهی خیران و دستگاه‌های اجرایی، در قالب این طرح اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کردند.

وی افزود: در این طرح ۱۴۶ میلیون تومان برای خرید آب معدنی اختصاص یافت و در مجموع یک میلیون و ۲۳۰ هزار بسته آب معدنی خریداری و برای توزیع میان مردم مناطق آسیب‌دیده از جنگ به هرمزگان ارسال شد.

سرهنگ عابدینی با قدردانی از مشارکت کارکنان بسیج ادارات و مردم شهرستان هوراند، این اقدام را جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در حمایت از هموطنان آسیب‌دیده عنوان کرد.