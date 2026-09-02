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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

هوراند رتبه نخست آذربایجان شرقی در طرح نذر آب

هوراند رتبه نخست آذربایجان شرقی در طرح نذر آب

هوراند- فرمانده سپاه ناحیه هوراند از کسب رتبه نخست این شهرستان در استان در اجرای طرح «نذر آب» بسیج کارمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدینی روز چهارشنبه گفت: با هدف کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده استان هرمزگان در جریان جنگ کنونی، کارکنان بسیج ادارات شهرستان هوراند با مشارکت و همراهی خیران و دستگاه‌های اجرایی، در قالب این طرح اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کردند.

وی افزود: در این طرح ۱۴۶ میلیون تومان برای خرید آب معدنی اختصاص یافت و در مجموع یک میلیون و ۲۳۰ هزار بسته آب معدنی خریداری و برای توزیع میان مردم مناطق آسیب‌دیده از جنگ به هرمزگان ارسال شد.

سرهنگ عابدینی با قدردانی از مشارکت کارکنان بسیج ادارات و مردم شهرستان هوراند، این اقدام را جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در حمایت از هموطنان آسیب‌دیده عنوان کرد.

کد مطلب 6935478

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