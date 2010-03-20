پایان شمارش آرا تا دو روز دیگر / نتایج نهایی هفته جاری اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، فرج الحیدری رئیس این کمیسیون امروز گفت روند شمارش آرا طی دو روز آینده پایان خواهد یافت.



وی خاطر نشان کرد هیچ اشتباهی در جریان شمارش آرا رخ نداده است.



الحیدری گفت : روند شمارش آرا به مراحل پایانی خود رسیده است و نتایج نهایی احتمالا ابتدای هفته جاری اعلام خواهد شد و این نتایج در ادامه به دادگاه فدرال برای تایید آن ارسال خواهد شد.

قاسم العبودی سخنگوی این کمیسیون نیز گفت امروز هیچ نتایجی درباره شمارش آرای انتخابات اخیر اعلام نخواهد شد، اما کنفرانس مطبوعاتی مهمی برگزار خواهد شد.



وی به دلایل اعلام نشدن نتایج شمارش آرای انتخابات در روز شنبه اشاره نکرد.



العبودی تصریح کرد روند شمارش آرا تا دو روز دیگر پایان خواهد یافت.



وی درباره شکایتهای گروههای سیاسی درباره نتایج انتخابات اخیر خاطر نشان کرد طی روزهای آینده به این شکایتها رسیدگی خواهد شد.



پیشتر حمدیه الحسینی رئیس دایره انتخاباتی کمیسیون عالی مستقل انتخابات گفته بود بیشترین شکایتها مربوط به استانهای نینوا، کرکوک و سلیمانیه است



گفتنی است طبق شمارش 89 درصد آرا انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بیشترین آرا را کسب کرده است. فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم و ائتلاف کردستان به ترتیب در مکان های دوم تا چهارم قرار دارند.