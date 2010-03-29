بدن با محصولات آلوده به کود شیمیایی انس نمی گیرد/ سرطان نشانه اعتراض

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طبیعت همواره غذای انسانها را تامین کرده است به گونه ای که بشر بسیار بیشتر از آنچه تصور می کند به طبیعت مدیون است.

طبیعت، غذاهای مختلف مورد نیاز انسانها از جمله انواع گوشت، سبزیجات و میوه جات را به شکل بسیار مطلوبی در اختیار آنها قرار داده و در مقابل این لطف بزرگ فقط از انسانها احترام و استفاده مطلوب و بهینه از نعمتهای خدادادی موجود در خود را خواستار شده است.

با وجود این امر، متاسفانه بشر به جای احترام به طبیعت و استفاده از نعمتهای خدادادی موجود در آن، گاهی خواسته یا ناخواسته به تخریب طبیعت و محیط زیست برخاسته و آن را به بدترین شکل دستکاری کرده است.

استفاده از کود و سم شیمیایی یکی از مهمترین مصادیق بی احترامی به طبیعت

استفاده از کود و سم شیمیایی در زمان رشد گیاهان، یکی از مهمترین مصادیق بی احترامی به طبیعت مهربان و بخشنده است به این ترتیب که بشر بدون توجه به ناسازگاری کود و سم شیمیایی با ذات طبیعت، محیط زیست و بدن انسان، از این محصولات برای رشد گیاهان استفاده کرده و خواسته یا ناخواسته از آثار نامطلوب این امر غافل شده است.

به دنبال این امر، باقیمانده کود و سم شیمیایی در گیاه پس از خورده شدن گیاه توسط انسان وارد بدن وی می شود و این ارگانیسم را از نظر سلامتی دچار مشکل می کند.

جایگزینهای کود و سم شیمیایی وجود دارد

در چنین شرایطی ممکن است بسیاری از افراد به دلیل بی اطلاعی، جایگزینی برای کود و سم شیمیایی پیدا نکنند درحالیکه جایگزینهایی در این زمینه وجود دارد.

به عنوان مثال افراد دست اندرکار در بخش کشاورزی و باغداری به جای استفاده از کود و سم شیمیایی می توانند از کود و سم حیوانی استفاده و از این طریق، بین بخش کشاورزی و باغداری و طبیعت آشتی برقرار کنند.

همچنین مدتهاست که کود و سمهای بیولوژیک وارد بازار شده اند و کشاورزان و باغداران با استفاده از این محصولات نیز قادر خواهند بود ضمن پرداخت هزینه کمتر، بین محصولات تولیدی خود و طبیعت دوباره آشتی برپا کنند.

سم باقیمانده در میوه و سبزیجات کشور بالاتر از حد استاندارد است

رئیس انجمن گیاه پزشکی استان تهران گفت: سم شیمیایی باقیمانده در میوه و سبزیجات کشور بالاتر از حد استاندارد است که این امر سلامت شهروندان را تهدید می کند.

محمد عسگری نیا ادامه داد: بخش عمده میوه و سبزیجات تولید شده در کشور به ویژه در محصولات گلخانه ای از نظر میزان سم و کود باقیمانده مشکل دارند و مصرف آنها بسیار خطرساز است.

یکی از دلایل سرطان کبد، عدم کنترل میزان کود و سم شیمیایی در محصولات کشاورزی است

این مسئول عنوان کرد: مشکل یادشده، بیماری های زیادی به همراه دارد که از میان آنها می توان به سرطان کبد، پروستات و رحم اشاره کرد.

عسگری نیا اظهار داشت: کاهش میزان بیماری های یادشده نیازمند یک عزم جدی است که کاهش سم و کود باقیمانده در میوه و سبزیجات از مهمترین زمینه های این عزم است. لازم است سیاستهای مربوطه در زمینه میزان سم و کود در اسرع وقت تغییر کند تا پیامدهای ناشی از آن بیش از این گریبان سلامتی شهروندان را نگیرد.

ارتقای سلامت عمومی در کشور بدون بهبود روشهای مورد استفاده، ممکن نیست

عسگری نیا اضافه کرد: ارتقای سلامت عمومی در کشور بدون بهبود روشهای مورد استفاده ممکن نیست و لازم است مسئولان ذیربط به این امر توجه ویژه ای داشته باشند ضمن اینکه نباید در تولید میوه و سبزیجات، کیفیت فدای کمیت و افزایش تولید شود و لازم است همواره بر این اساس عمل کنیم.

عضو ستاد تغذیه گیاهی و نیاز کودی کشور در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: با وجود مضرات فراوان کود و سم شیمیایی، در بخش عمده مزارع کشور همچنان از این محصولات استفاده می شود.

عسگری نیا عنوان داشت: تلاشهای فراوانی برای تغییر الگوی مصرف کود و سم در کشور صورت گرفته اما به دلیل فراهم نبودن همه شرایط لازم، این تلاشها به طور کامل نتیجه نداده است. ضمن اینکه متاسفانه بسیاری از کشاورزان و باغداران از مضرات استفاده از کود و سمهای یادشده مطلع نیستند و در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت نگرفته و آموزشهای لازم ارائه نشده است.

بخش عمده میوه و سبزیجات از نظر میزان سم و کود باقیمانده مشکل دارند

عسگری نیا در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: بخش عمده میوه و سبزیجات تولید شده در کشور به ویژه در محصولات گلخانه ای از نظر میزان سم و کود باقیمانده مشکل دارند و مصرف آنها بسیار خطرساز است. برای داشتن میوه و سبزیجات سالم چاره ای جز کاهش سم شیمیایی و کود باقیمانده در آنها و تغییر الگوی استفاده از کود و سم نداریم و باید در این زمینه طبق الگوهای جهانی عمل کنیم.

وی یادآور شد: کود و سمهای بیولوژیک بهترین جایگزین برای کود و سمهای شیمیایی است و باید کشاورزان را در این زمینه به اندازه کافی هوشیار کنیم.

برخی از افراد مانع از تغییر الگوی مصرف کود و سم می شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: برخی از افراد که تامین منافع مالی آنها در گرو استمرار استفاده از کود و سم شیمیایی در مزارع و باغات است، دوست ندارند کشاورزان و باغدازان از مضرات این محصولات شیمیایی باخبر شوند زیرا در این صورت کمتر به استفاده از این محصولات گرایش نشان می دهند.

عسگری نیا خاطرنشان کرد: در ستاد تغدیه گیاهی کشور تلاش زیادی برای حذف کود و سمهای شیمیایی صورت گرفته اما به دلیل عدم توجه بسیاری از مسئولان ذیربط در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.

شرایط تحقق اهداف ذاتی کلینیکهای گیاه پزشکی استان تهران فراهم نیست

رئیس انجمن گیاه پزشکی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: شرایط تحقق اهداف ذاتی کلینیکهای گیاه پزشکی این استان فراهم نیست و در این زمینه باید موانع از سر راه برداشته شود. دستورالعملی برای فعالیتهای کلینیکهای گیاه پزشکی تعریف شده اما این کلینیکها در عمل به دلیل وجود موانع مختلف نمی توانند طبق این دستورالعمل عمل کنند.

این مسئول بیان کرد: یکی از وظایف کلینیکهای یادشده، ترویج اصول زیست محیطی در کشاورزی و آشنا کردن کشاورزان با این اصول است اما متاسفانه به دلیل موانع یادشده، این هدف نمی تواند به طور کامل محقق شود.

برخی از افراد مانع از تحقق اهداف ذاتی کلینیکهای گیاه پزشکی می شوند

عسگری نیا اظهار داشت: برخی از افرادی که پای سود آنها در میان است به هر نحو ممکن مانع تحقق اهداف کلینیکهای یادشده می شوند زیرا این کلینیکها اصول درست را به کشاورزان معرفی می کنند در حالیکه این آشنایی باعث می شود افرادی که پای منافع آنها در میان است، از نظر اقتصادی ضرر کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز این امر را در تلاشهای موجود بر سر راه حذف سموم شیمیایی از مزارع شاهد هستیم به این ترتیب که عده ای که با حذف این سموم اقتصادی، منافع آنها به خطر می افتد، دوست ندارند کشاورزان با ضررهای فراوان کود و سم شیمیایی آشنا شوند.

عسگری نیا اضافه کرد: همه تلاش کلینیکهای گیاه پزشکی، آشنا کردن کشاورزان با این ضررها و حذف این نوع کودها و سمها از مزارع است.

دولت تمهیدات لازم را برای کاهش مصرف کود و سم شیمیایی اتخاذ کند

عضو ستاد تغذیه گیاهی و نیاز کودی کشور گفت: دولت باید در اسرع وقت تمهیدات لازم را جهت کاهش مصرف کود و سم شیمیایی فراهم کند تا مصرف این محصولات در کشور کاهش یابد. کاهش مصرف کود و سم شیمیایی در کشور بدون حمایتهای دولتی کافی نیست و دولت باید به نقش خود در این زمینه توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت باید تا حد ممکن از تولید و مصرف کود و سم شیمیایی حمایت نکند و به این ترتیب، میزان استفاده از این محصولات را در بخش کشاورزی و باغداری کاهش دهد. همچنین لازم است سایر روشهای لازم برای کاهش مصرف کود و سم شمیایی شناسایی و اتخاذ شوند و دستگاه های ذیربط در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند.

عسگری نیا اظهار داشت: درآمد حاصل از فروش کود و سهم شیمایی بسیار بالاست درحالیکه اگر این درآمد به نحوی متعادل تر شود، میزان علاقمندی و توجه به فروش این محصولات پایین می آید که این امر به نوبه خود می تواند میزان مصرف محصولات یادشده در کشور را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت تمهیدات لازم برای کاهش سوبسید کود و سم شیمیایی را اتخاذ کند، درآمد حاصل از فروش این محصولات پایین می آید و به این ترتیب، میزان گرایش به فروش در این زمینه نیز کاهش پیدا می کند که این امر به نوبه خود می تواند میزان مصرف محصولات یادشده در کشور را کاهش دهد. وظیفه دولت در این زمینه بسیار حساس و تعیین کننده است که امیدواریم دولت نقش و وظیفه خود در این خصوص را به بهترین نحو انجام دهد.

50 درصد کود شیمیایی مصرفی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مقرر شده با برنامه ریزی تا پایان برنامه پنجم، 50 درصد کود شیمیایی مصرفی کشاورزی کشور نسبت به سال 88 کاهش یابد.

عباس رجایی افزود: به دنبال این امر، استفاده از کودهای زیستی و بیولوژیک در کشاورزی کشور افزایش می یابد که این امر بسیار مطلوب است ضمن اینکه افزایش استفاده از سمهای بیولوژیک در کشاورزی کشور آثار بسیار مطلوبی به دنبال دارد و به تحقق اهداف بخش کشاورزی کمک شایانی می کند.

این مسئول بیان کرد: استفاده از کودهای بیولوژیک و زیستی کمک می کند محصولات کشاورزی سالم تری به دست مصرف کنندگان برسد که لازم است به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم ضمن اینکه کود و سمهای بیولوژیک بهترین جایگزین برای کود و سمهای شیمیایی است و لازم است آگاهی های کافی در این خصوص به دست اندرکاران بخش کشاورزی داده شود.

وی اضافه کرد: کشاورزان در این زمینه بسیار تعیین کننده هستند و اگر آموزشهای لازم و کافی را در زمینه مزایای استفاده از کود و سم بیولوژیک فرابگیرند، مصرف این محصولات در کشاورزی کشور رشد چشمگیری خواهد داشت.

امید است اینگونه ها حرفها در حد وعده باقی نماند و همه دستگاه های ذیربط کشور بسیج شوند تا کود و سم شیمیایی در اسرع وقت از فعالیتهای کشاورزی و باغداری حذف شود و بهترین کودها و سمهای طبیعی و بیولوژیک جایگزین آن شوند.

در صورت عدم تحقق این امر ممکن است در آینده ای نزدیک شاهد افزایش میزان بیماری های ناشی از مصرف بی رویه کود و سم شیمیایی باشیم ضمن اینکه اگر مصرف این محصولات قطع نشود، در حق طبیعت هم اجحاف بسیار بزرگی کرده ایم زیرا ذات طبیعت با کود و سم شیمیایی هماهنگی و سازگاری ندارد.

روشهای مبارزه با آفات در کشور نیازمند تغییرات اساسی است

رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین گفت: روشهای مبارزه با آفات در کشور نیازمند تغییرات اساسی است و این تغییرات باید در اسرع وقت صورت گیرد ضمن اینکه روشهای کنترل بیولوژیک و میکروبیولوژیک بهترین جایگزین برای روشهای شیمیایی کنترل آفات است که این امر، ضرورت استفاده از روشهای یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

نسرین معظمی بیان کرد: ریشه کن کردن نسل آفات ضررهای اقتصادی زیادی به جنگلها وارد کرده و به همین دلیل باید از این روش ریشه کن کردن خودداری کنیم. بسیاری تصور می کنند که ریشه کردن کردن نسل آفات از ضروریات بخش جنگلداری است درحالیکه اینگونه نیست و باید در این امر تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: برخلاف تصور عموم، آفات نباید به طور کلی ریشه کن شوند زیرا آنها جزئی از اکوسیستم هستند و ریشه کن کردن آنها نتیجه ای جز به هم خوردن نظم اکوسیستم به دنبال ندارد. اگر نظم اکوسیستم حفظ شود، موجودات زنده به خودی خود یکدیگر را به صورت طبیعی کنترل می کنند و دیگر نیازی نیست که بشر با اتخاذ روشهای مختلف در جهت کنترل آنها برآید.

معظمی اضافه کرد: عملکرد مطلوب بشر در زمینه محیط زیست، بسیار تعیین کننده است و می تواند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند و مشکلات کنونی را نیز کاهش دهد.

بشر راهی جز کاهش مصرف کود و سم شیمیایی ندارد

به نظر می رسد بشر هیچ راهی جز کاهش مصرف کود و سم شیمایی ندارد زیرا در صورت عدم تحقق این امر در نهایت محیط زیست و سلامتی خود وی با تهدید مواجه می شود.

امیدواریم تلاشهای کافی از سوی مسئولان ذیربط در این زمینه صورت گیرد، به سلامتی شهروندان بیش از پیش توجه شود و همه وعده ها در اسرع وقت جامه عمل بپوشد تا کمتر شاهد وارد شدن آسیب به جسم شهروندان و محیط زیست باشیم.