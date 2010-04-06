جلسه ویژه نمایندگان تهران و چمران برای انتخابات شوراها

پرویز سروری نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش از این شورای عالی استانها پیشنهاد تمدید مدت شوراهای شهر و روستا را به مدت دو سال دیگر به مجلس داده بود و قرار است این پیشنهاد در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری انتخابات شوراها را در دستور کار داریم بنابراین قرار است در جلسه روز چهارشنبه نمایندگان تهران با مهندس چمران رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران جلسه ای داشته و در این خصوص بحث و تبادل نظر داشته باشیم.

سروری گفت: نمایندگان تهران در این جلسه نقطه نظرات خود در خصوص تمدید زمان شوراهای شهر را ارائه خواهند داد و دلایل و منطق اعضای شورای شهر را نیز خواهند شنید.

وی افزود: از آنجا که قرار است در طرح تجمیع انتخابات انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار شود لذا بهتر است این دوره از شورای شهر به مدت دو سال تمدید شده تا دور بعد انتخابات شوراها را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم. این برگزاری انتخابات هزینه هنگفتی برای کشور خواهد داشت زیرا شورای شهر چهارم اگر بخواهد برای دو سال کار کند، نمی تواند به طور دقیق به مسائل مربوط به وظایف خود رسیدگی کند به این ترتیب که تا مقدمات روی کار آمدن آن مهیا می شود فرصت دو سال تمام شده و باید برای انتخابات بعدی آماده شود به این دلیل شورای عالی استانها این پیشنهاد را داد تا شورای سوم برای دو سال تمدید شود و مدت شورای فعلی به 6 سال برسد تا بتوانیم انتخابات بعدی شوراها را با انتخابات بعد ریاست جمهوری همزمان بررسی کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان تهران خاطر نشان کرد: در جلسه روز گذشته مجمع اولویت های این مجمع برای سال 89 مشخص شد و قرار شد به دلیل سوء استفاده از منابع طبیعی و زمین ها در استان تهران غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان نماینده مجمع موضوعات مرتبط با این مورد را مورد بررسی قرار داده و با ارائه گزارشی به مجمع راهکارهای مبارزه با سوء استفاده از منابع طبیعی در استان تهران ارائه گردد .

همچنین به دلیل عدم بهره برداری از تصفیه خانه جنوب غرب تهران با وجود هزینه هایی که برای آن شده مقرر شد مهدی کوچک زاده یکی دیگر از نمایندگان تهران این موضوع را بررسی و گزارش آن را به مجمع دهد تا از طریق مبادی مربوط نسبت به آن پیگیری انجام شود.

سروری تصریح کرد: همچنین قرار است در سال 89 مجمع نمایندگان تهران جلسات مشترک و مفصل کارشناسی با فرماندار، شهردار، رئیس شورا و استاندار اسلامشهر، شهر ری و شمیرانات داشته باشد. اولین جلسه مجمع نمایندگان با مسئولان اسلامشهر و در اولین یکشنبه هفته تعطیل مجلس خواهد بود.