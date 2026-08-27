روایت مطالبات عشایر ممسنی در دیدار با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری شامگاه پنجشنبه با حضور در سیاهچادرهای عشایری شهرستان ممسنی، از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی عشایر این منطقه قرار گرفت.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در جریان این بازدید با مردم محلی و زنان عشایر فعال در حوزه مشاغل خانگی به گفتوگو پرداخت و ضمن شنیدن دغدغهها و مطالبات آنان، سلام مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، را به عشایر منطقه ممسنی ابلاغ کرد.
نمایش توانمندی عشایر و فعالان مشاغل خانگی
در حاشیه این بازدید، نمایشگاهی از محصولات تولیدی عشایر و فعالان مشاغل خانگی برپا شده بود که فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی این بخش، عرضه مستقیم تولیدات و طرح مسائل مربوط به توسعه بازار فراهم کرد.
فعالان حاضر در این نمایشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای تولید، بر ضرورت حمایت بیشتر از کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی تأکید کردند.
تأمین تسهیلات حمایتی، توسعه کارگاههای تولیدی، فراهم کردن زمینه دسترسی به بازارهای جدید و برگزاری دورههای آموزشی از جمله مهمترین مطالباتی بود که در گفتوگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.
وزیر تعاون نیز در این بازدید، ضمن گفتوگو با تولیدکنندگان و فعالان محلی، در جریان مسائل و چالشهای پیش روی آنان قرار گرفت و ظرفیتهای موجود برای حمایت از این بخش را بررسی کرد.
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