به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد ذاکری عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس بانک مرکزی در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: خوزستان استان بزرگی است که با ۵۹۰ همت منابع، ششمین استان منابع خیز کشور است و میزان نسبت تسهیلات پرداختی استان حدود ۷۰ درصد است که انتظار می‌رود مدیران استاندار تلاش کنند تا ۱۰ درصد اختلاف را تکمیل کنند تا منابع در استان هزینه شود.

مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی، دغدغه خوزستان را تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اعلام و عنوان کرد: تاکنون ۱۱۴ همت تسهیلات ازدواج به ۳۴۰ هزار نفر در کل کشور پرداخت شده که سهم استان خوزستان ۲۵ هزار پرداختی طی ۶ ماه اخیر بوده است که بین همه استان‌های کشور بالاترین نرخ رشد را داشته است.

وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات فرزندآوری نیز ستاد جوانی جمعیت کشور بر اساس نرخ رشد جمعیت مصوباتی دارند که تکلیف قانون نمی‌شود سهمیه برخی از استان‌ها با توجه به رشد بیشتر، افزایش یابد.