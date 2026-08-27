به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر پنجشنبه در این آئین با اشاره به جایگاه بندر عامری به عنوان یکی از روستاهای مهم شهرستان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما این است که پروژه موج‌شکن بندر عامری را به سرانجام برسانیم؛ چرا که این پروژه از دغدغه‌های بسیاری از مردم روستا بوده است.

مسلم سلیمانی افزود: برای تکمیل این پروژه پیگیری‌های لازم در حال انجام است و امسال نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته‌ایم تا روند اجرای کار با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم، مهم‌ترین انگیزه برای ادامه مسیر خدمت است، گفت: وقتی کاری در شهرستان انجام می‌شود و نتیجه آن رضایت مردم و بخش را به همراه دارد، خستگی از تن ما نیز بیرون می‌رود و این رضایت، بهترین دلگرمی برای ادامه خدمتگزاری است.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان، بنیاد مسکن و دستگاه‌های اجرایی بر این است که با استمرار پیگیری‌ها و تأمین اعتبارات، پروژه‌های زیرساختی و مورد مطالبه مردم به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسند.

این پروژه به نمایندگی از طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عمران روستایی شهرستان تنگستان به بهره‌برداری رسید. فاز سوم پروژه موج‌شکن بندر عامری با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال و با اجرای ۷۰ متر طول احداث شده است.

با اجرای این مرحله، تاکنون سه فاز از پروژه موج‌شکن بندر عامری به طول مجموع ۲۴۰ متر اجرا شده و برای تکمیل طرح، ۴۸۰ متر طول دیگر باقی مانده است.