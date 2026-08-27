به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار کرد: حمایت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، نویدبخش تحولات مثبت در این منطقه است.

وی افزود: امیدواریم با تداوم حمایت‌های وزارت اقتصاد، منطقه آزاد بوشهر به یکی از موفق‌ترین مناطق آزاد کشور تبدیل شود.

رشد ۷۰ درصدی عملکرد بنادر بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به تاب‌آوری بنادر استان در شرایط جنگ اقتصادی بیان کرد: در شرایطی که بنادر تحت فشار و تهدید قرار داشتند، با تلاش مجموعه‌های مرتبط و افزایش بهره‌وری، شاهد رشد بیش از ۷۰ درصدی در فرآیند تخلیه و ترخیص کالا بودیم.

زارع ادامه داد: عملکرد بنادر استان در یک بازه زمانی دو هفته‌ای به بیش از سه برابر عملکرد معمول رسید که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی، توانمندی و غیرت همکاران در این عرصه است.

سهم ۸ درصدی بوشهر از تولید ناخالص داخلی کشور

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر در اقتصاد ملی گفت: این استان حدود ۱.۵ تا ۱.۶ درصد از مساحت و جمعیت کشور را در اختیار دارد، اما بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، سهم بوشهر از تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ درصد رسیده است.

استاندار بوشهر این آمار را بیانگر ظرفیت و اثرگذاری بالای استان در اقتصاد کشور دانست و افزود: مردم بوشهر علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی، در طول تاریخ همواره مرزداران غیوری برای ایران بوده‌اند.

زارع با اشاره به مبارزات تاریخی مردم استان با استعمارگران، شهید رئیسعلی دلواری را نماد این ایستادگی دانست و گفت: این سابقه تاریخی، گواه استقامت و ولایت‌مداری مردم بوشهر است.

منابع بانکی بوشهر دو برابر شد

استاندار بوشهر با اشاره به رشد منابع بانکی استان تصریح کرد: منابع بانکی بوشهر از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این ظرفیت می‌تواند پشتوانه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان باشد.

وی درباره عملکرد استان در هفته دولت نیز اظهار داشت: در این هفته پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

زارع افزود: بر اساس ارزیابی وزیر کشور و گزارش ارائه‌شده به رئیس‌جمهور، استان بوشهر به دلیل حجم کلان سرمایه‌گذاری‌ها رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

درخواست زارع از وزیر اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های مهم

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه عمومی، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی از جمله مولدسازی را در دستور کار قرار داده‌ایم و بوشهر در این زمینه نیز رتبه ممتازی در کشور کسب کرده است.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و پیشران استان همکاری ویژه‌ای صورت گیرد.

زارع گفت: برای تکمیل پروژه‌هایی همچون بزرگراه بوشهر ـ برازجان ـ شیراز، سد دالکی، بیمارستان مادر و کودک بوشهر و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، نیازمند اعمال ماده ۵۶ قانون الحاق و دستور ویژه وزیر اقتصاد برای تسریع در همکاری مدیران عامل بانک‌های کشور هستیم.