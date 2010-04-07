شرط بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه علی عسگری به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: نظر به درخواستهای مودیان مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1388 را تا پایان روز سه شنبه - 31 فروردین ماه جاری - ارائه کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر را فراهم کنند.